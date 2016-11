phoenix Unter den Linden: Mehr Deutschland oder mehr Europa - was wollen wir? - Montag, 28. November 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Seit dem 09. November diskutiert die Welt den

Wahlausgang in den USA, prognostiziert die Zukunft und forscht nach

den Ursachen für den Wahlerfolg Donald Trumps. In einem sind sich die

meisten Beobachter einig - der Erfolg Trumps kann und darf nicht

isoliert betrachtet werden. Denn sowohl seine Wahl, als auch das

Votum der Briten für den Brexit haben in ihren Ursachen eines

gemeinsam: Eine Skepsis immer größer werdender Teile der

Gesellschaften gegenüber übernationalen Institutionen und

Gemeinschaften.



Die Furcht der Menschen durch Globalisierung und

Internationalisierung zum Verlierer zu werden bestimmt zunehmend ihr

Wahlverhalten. Woher kommt die Skepsis gegenüber übernationalen

Gemeinschaften? Erleben wir eine Renaissance des Nationalstaats?Wie

bewahren wir das Projekt Europa?



Bei Unter den Linden diskutiert Alfred Schier mit

- Ska Keller, MdEP, Vizepräsidentin Grünen/EFA-Fraktion im

Europaparlament

- Alexander Gauland, stellv. AfD-Bundessprecher,

AfD-Fraktionsvorsitzender Brandenburger Landtag







