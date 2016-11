Professionelle Immobilienvermarktung für Verwalter: Immowelt Group und DDIV kooperieren

(ots) - Immowelt Group und Dachverband Deutscher

Immobilienverwalter (DDIV) besiegeln Zusammenarbeit / Professionelle

Unterstützung für neue Herausforderungen in der Immobilienverwaltung

/ Partnerschaftliche Entwicklung passgenauer Lösungen für Verwalter



Die Immowelt Group und der Dachverband Deutscher

Immobilienverwalter (DDIV) arbeiten in Zukunft enger zusammen. Eine

entsprechende Kooperationsvereinbarung besiegelten Immowelt-CEO

Carsten Schlabritz und DDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler im Rahmen

des Immowelt FilmFestivals gestern in Berlin.



"Mit Immowelt haben wir einen weiteren starken Partner an unserer

Seite, der jahrzehntelange Erfahrung im Immobilienmarketing mitbringt

- und der sich aktiv um die Belange der Immobilienprofis kümmert",

sagt DDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler, dessen Verbandsmitglieder

mehr als 4,3 Millionen Einheiten verwalten.



Neue Zeiten für Verwalter



"Immobilienverwaltungen stehen immer häufiger vor der

Herausforderung, die ihnen anvertrauten Mietobjekte selbst zu

vermarkten", führt Verbandsgeschäftsführer Martin Kaßler weiter aus.

Mit DUO, dem gemeinsamen Vermarktungsprodukt von immowelt.de und

immonet.de, stehen den Mitgliedern der DDIV-Landesverbände nun zwei

der führenden Immobilienportale zur Verfügung. Insgesamt sind im

Verband mehr als 2.100 Verwaltungsunternehmen organisiert. "Künftig

werden wir in enger Zusammenarbeit mit dem DDIV an passgenauen

Lösungen für Verwalter arbeiten", sagt Immowelt-CEO Carsten

Schlabritz.



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Immowelt", bestätigt

der DDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler. "Um als Verwalter in der

Immobilienvermarktung erfolgreich zu sein, ist ein aktiver und

kompetenter Partner entscheidend. Diesen Partner haben wir in der

Immowelt Group gefunden."



Ein Pressefoto steht hier zum Download bereit: http://ots.de/wBXOV





BU: DDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler und Immowelt-CEO Carsten

Schlabritz haben auf dem Immowelt FilmFestival in Berlin eine

Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Foto: immowelt.de



Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in

unserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.de.



Über immowelt.de:



Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führenden

Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.

Immowelt.de wird von der Nürnberger Immowelt Group betrieben, zu der

auch die Immonet GmbH mit deren Immobilienportal immonet.de gehört.

Immowelt.de und immonet.de haben gemeinsam eine Reichweite von 44

Millionen Visits* monatlich. Zum Portfolio der Group gehören auch die

Portale bauen.de, Umzugsauktion.de und ferienwohnung.com. Zweites

Hauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für die

Immobilienbranche.



* gemeinsame Visits von immowelt.de und immonet.de (Google

Analytics / Adobe Analytics; Stand: August 2016)



Über den DDIV:



Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter ist der

Berufsverband der treuhänderisch und hauptberuflich tätigen Haus- und

Immobilienverwalter in Deutschland. Gemeinsam mit seinen zehn

Landesverbänden vertritt der Verband über 2.100 Mitgliedsunternehmen.

Diese verwalten rund 4,3 Millionen Wohnungen mit einem Wert von 510

Milliarden Euro, darunter allein 2,8 Millionen Eigentumswohnungen.

Der DDIV tritt ein für eine nachhaltige Professionalisierung und

Qualifizierung der Wohnungsverwaltung. Er setzt sich ein für einen

wirksamen Verbraucherschutz, fordert einheitliche

Berufszugangsregelungen und adäquate politische Rahmenbedingungen.

Der Berufsverband ist ständiges Mitglied im Wohnungswirtschaftlichen

Rat der Bundesregierung, im Bündnis für Bezahlbares Wohnen und Bauen

und in der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft

Deutschland.







