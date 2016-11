Das Erste / "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 27. November 2016, um 18:30 Uhr im Ersten

(ots) - Moderation: Thomas Baumann



Geplante Themen:



Starker Staat - schwacher Staat / Die Autorität des Staates wird

zunehmend in Frage gestellt. Es sind vor allem rechte und

rechtsextreme Gruppierungen wie zum Beispiel die sogenannten

"Reichsbürger", die die Existenz der Bundesrepublik insgesamt leugnen

und Gewalt gegen Polizei und Behörden anwenden. Oder auch die

jugendlich-modern auftretende "Identitäre Bewegung". Die gemeinsame

Ideologie: Die vermeintlich drohende Machtübernahme durch den Islam,

die Behauptung, die Regierung wolle die deutsche Bevölkerung

austauschen. Wie stark sind diese Einstellungen in die Mitte der

Gesellschaft vorgedrungen? Was kann der Staat dem entgegensetzen?

(Autor: Robin Lautenbach)



Desinformation im Wahlkampf / Desinformation - schon immer

Instrument des Kalten Krieges - hat sich durch die Digitalisierung in

eine gefährliche Waffe verwandelt. Ergänzt durch gezielte

Hacking-Angriffe, lassen sich Meinungen so manipulieren, dass am Ende

sogar demokratische Systeme aus dem Gleichgewicht gebracht werden

können. Bald beginnt der erste Wahlkampf in Deutschland, in dem

soziale Netzwerke und die dort verbreiteten Meinungen und Positionen

eine entscheidende Rolle spielen könnten. Aber was wahr ist, was

Lüge, ist oft auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Nachrichten,

die jeder faktischen Grundlage entbehren, verbreiten sich binnen

kürzester Zeit. Ein Umstand, den Extremisten, aber auch ausländische

Nachrichtendienste für ihre Zwecke missbrauchen können. (Autorinnen:

Ariane Reimers und Marie von Mallinckrodt)



Zu beiden Themen ein Gespräch mit dem Bundesjustizminister Heiko

Maas, SPD



Weitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nach

Ausstrahlung unter www.berichtausberlin.de







Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,



E-Mail: presse(at)ard-hauptstadtstudio.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.11.2016 - 13:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1429176

Anzahl Zeichen: 2219

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung