5.000 Euro für die "kleinen Spessarträuber"

Kindergarten Hain investiert in einen Buddelberg und ein Trampolin

(LifePR) - Der Kindergarten Hain und die ?kleinen Spes-sarträuber" freuen sich über die Spende der PSD Bank Nürnberg, denn damit können sie sich zwei lang gehegte Träume erfüllen. Ein Buddelberg und ein Trampolin werden nun bald den Garten verschönern und den Kindern Möglichkeiten zum Auspowern geben. Karin Schäfer und Holger Kratz, Mitarbeiter des Beratungsbüros Aschaffen-burg, übergaben den Scheck in Höhe von 5.000 Euro an Inge Braun, Leiterin des Kin-dergartens, im Beisein des Elternbeirats und der Kinder. ?Gerne unterstützen wir den natürlichen Spiel- und Bewegungsdrang der Spessarträuber.", freut sich Karin Schä-fer.

Der Bewegungsdrang der Kleinen ist nach wie vor immens hoch, hie hat sich glückli-cherweise in der heutigen Zeit nichts geändert. Sie sind gerne draußen in der Natur und buddeln, laufen und hüpfen. Die erste Idee war daher der Buddelberg. Ein pro-fessionell angelegter Hügel, der von den Kindern nach Lust und Laune ?bebuddelt" werden kann. Die zweite Idee ist das Trampolin. Es wird ebenerdig eingelassen und gibt den kleinen Spessarträubern alle Möglichkeiten sich richtig zu verausgaben.

Bildunterschrift von links nach rechts:

Thomas Liehr - Gemeindemitarbeiter

Dennis Staab - angehender Erzieher und Praktikant im Kindergarten Hain

dahinter: Friedrich Fleckenstein - Bürgermeister der Gemeinde Laufach

Karin Schäfer, Mitarbeiterin des Beratungsbüros Aschaffenburg der PSD Bank Nürnberg

Holger Kratz, Mitarbeiter des Beratungsbüros Aschaffenburg der PSD Bank Nürnberg

dahinter orange Jacke: Hermann Eberhardt - Gemeindemitarbeiter

neben Herrn Kratz: Inge Braun - Leiterin des Kindergartens

dahinter (mit Glatze) Träger Jürgen Zschiedrich

ganz rechts mit schwarzer Jacke: Frank Bachmann - Vorsitzender des Elternbeirats

inmitten der kleinen Spessarträuber



Die PSD Banken sind regional agierende Privatkundenbanken, in denen sich die Erfahrung aus über 135 Jahren mit einem zukunfts- und serviceorientierten Konzept rund um das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen verbindet. Die PSD Bankengruppe ist aus der ältesten Selbsthilfeeinrichtung für das Personal der ehemaligen Deutschen Bundespost und deren Nachfolgeunternehmen, dem 1872 gegründeten Post-Spar- und Darlehnsverein, hervorgegangen. Seit 1998 stehen unsere Dienstleistungen jedem Privatkunden offen.



Als Mitglied der bundesweiten PSD Bankengruppe ist die PSD Bank Nürnberg eG ein genossenschaftlich orientiertes Institut. So steht nicht die Erzielung hoher Unterneh-mensgewinne im Vordergrund unseres Handelns, sondern die partnerschaftliche Bera-tung und Betreuung unserer über 127.000 Kunden und rund 52.000 Mitglieder. Die PSD Bank Nürnberg zählt zu den größten Genossenschaftsbanken in ihrem Tätigkeits-gebiet, der Region Franken und dem Freistaat Sachsen. Unsere Filialstandorte sind Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Bayreuth, Aschaffenburg, Ansbach sowie Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Noch immer halten wir am Selbsthilfegedanken zur Unterstützung unserer Mitglieder und Kunden fest: Wir begleiten unsere Kunden bei allen Fragen rund um ihr Geld sowie der privaten Absicherung ihres Vermögens als faire und vertrauenswürdige Bank in einer dauerhaften Finanzpartnerschaft, wobei die Kundenzufriedenheit oberstes Ziel unseres Strebens ist. Wir geben Hilfestellung bei der Planung sowie der Schaffung von Eigentum und erbringen somit einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden und Mitglieder.

Gemessen an der Bilanzsumme nimmt die PSD Bank Nürnberg eG innerhalb der Ge-nossenschaftsbanken Deutschlands Rang 44 (Stand Ende 2015) ein. Unter den regio-nal tätigen PSD Banken belegt sie den zweiten Platz.





