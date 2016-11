Vogel Business Media zählt zu Bayerns familienfreundlichsten Unternehmen

Bayerisches Arbeitsministerium und Wirtschaftsministerium zeichnen vorbildliches unternehmerisches Handeln aus

(LifePR) - Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller und Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner haben am 24.11.2016 in München erstmalig den Preis ?Erfolgreich. Familienfreundlich? an die 20 familienfreundlichsten Unternehmen des Freistaats vergeben. Das Würzburger Fachmedienhaus Vogel Business Media zählt zu den Siegern und wurde aus rund 200 Nominierten als einziges Unternehmen Unterfrankens ausgewählt.

?Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat in unserem Unternehmen hohe Relevanz: Elternzeit von Vätern wird vom Unternehmen aktiv unterstützt. Führungskräfte arbeiten zunehmend auch in Teilzeit und bei Weiterbildungsmaßnahmen werden Mitarbeiter in Elternzeit integriert?, erklärt Stefan Rühling, Vorsitzender der Geschäftsführung Vogel Business Media: ?Das Wichtigste für die Mitarbeiter ist, dass alle Führungskräfte einschließlich der Geschäftsführung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr viel Verständnis aufbringen. Unsere mitarbeiterorientierte, familienbewusste Strategie ist keine Marketingaktion, sondern unterstützt uns, ein modernes und zukunftsgerichtetes Medienhaus zu sein. Sie kommt von innen heraus, es ist unsere innere Überzeugung. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute für unsere Bemühungen ausgezeichnet werden.?

Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller ist davon überzeugt, dass familienfreundliche Arbeitsbedingungen nicht nur den Wünschen vieler Beschäftigter entsprechen, sondern längst zu einem Wirtschaftsfaktor geworden sind: ?Gerade junge Menschen achten sehr genau darauf, dass ihr Arbeitsplatz zu ihrer individuellen Lebensplanung passt. Unternehmen, die sich darauf einstellen, erhöhen ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Sie erlangen einen Wettbewerbsvorteil bei der Fachkräftesuche und binden ihre Mitarbeiter an das Unternehmen. Das große Interesse am Wettbewerb zeigt, dass viele Betriebe in Bayern dies bereits erkannt haben und umsetzen. Den Gewinnern des Preises gratuliere ich in zweifacher Hinsicht: Der Preis ist ein sichtbarer Beleg für Familienfreundlichkeit und eine Auszeichnung für die Vorreiterrolle des Unternehmens.?



?Mit diesem Preis wollen wir die Bedeutung einer familienfreundlichen Personalpolitik in den Unternehmen und der Öffentlichkeit verankern. Unternehmerischer Erfolg und Familienfreundlichkeit sind kein Widerspruch, im Gegenteil: ein Unternehmen das auf die familiären Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingeht, erhöht deren Motivation und langfristig seinen wirtschaftlichen Erfolg?, so Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner: ?Der Preis soll Anerkennung und Ansporn sein. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist diese Auszeichnung aber auch ein wichtiges Qualitätssignal im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter. Die Gewinner sind Vorbilder und haben einen Vorteil davon.?

Innerhalb weniger Tage hat Vogel Business Media die zweite Auszeichnung erhalten: Am 16. November 2016 hat das Fachmedienhaus den Regionis-Preis der IHK-Wirtschaftsjunioren Unterfranken gewonnen. Dieser Preis wird für die erfolgreiche Umsetzung von Themen wie Bildung, ehrbares Unternehmertum, Innovation und Umwelt sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf verliehen.



Vogel Business Media ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Die Print- und Digital-Medien bedienen vor allem die Branchen Industrie, Automobil, Informationstechnologie, B2B-Kommunikation und Recht/Wirtschaft/Steuern. Weitere Angebote reichen von Messedienstleistungen über Kommunikationsservices bis zu Market Intelligence & Insights. Das Unternehmen feiert 2016 seinen 125. Geburtstag.





