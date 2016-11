Tiroler Fichte bezaubert in Frankfurt - BILD

(ots) - 7.000 Besucher kamen zur Eröffnung des

Frankfurter Weihnachtsmarkts, um live dabei zu sein, wenn

Deutschlands größter Christbaum eingeschaltet wird. Mit seinem 33

Meter hohen Riesen hält die Mainmetropole eine kleine Superlative

bereit: Der 110 Jahre alte Baum ist der höchste in der Geschichte des

Frankfurter Weihnachtsmarktes. Damit stellt die neun Tonnen schwere

Fichte aus Tirol auch alle anderen Christbäume deutscher

Weihnachtsmärkte in den Schatten. Sogar der Berliner Baum hat mit

seinen 25 Metern das Nachsehen. Der vorweihnachtliche Auftakt fiel in

der Stadt am Main daher besonders großzügig aus. Als die 5000

LED-Lampen eingeschaltet wurden ging ein vorfreudiges Raunen durch

die Menge. "Für mich ist das der schönste Weihnachtsbaum, den wir je

hatten", freute sich Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann über

den gelungenen Auftakt.



Damit sich Frankfurt heute mit dem größten Weihnachtsbaum

schmücken kann, war aber viel Vorarbeit nötig. Bereits vor Monaten

reiste eine Delegation nach Tirol, um nach "Deutschlands next Top

Tree" Ausschau zu halten. Im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau wurde

man fündig, genauer gesagt in Brandenberg. Nachdem die Wahl gefallen

war, fing die eigentliche Arbeit aber erst an. Der Transport nach

Frankfurt war eine logistische Herausforderung. Viel Maßarbeit war

gefragt, um den 40 Meter langen Spezialtransporter durch die engen

Gassen am Römerberg zu manövrieren.



Bis zu drei Millionen Besucher werden sich auch in diesem Jahr

über den Frankfurter Weihnachtsmarkt drängeln. Damit zählt er zu den

größten in Deutschland. Für den Sponsor Ski Juwel Alpbachtal

Wildschönau hat sich der Aufwand bereits gelohnt. Dank Medienecho,

kaufkräftiger Besucher und millionenfachen Internet-Klicks hat ihr

Baum eine enorme Sogwirkung. "Wenn aus den Besuchern auch noch

potentielle Gäste werden, haben wir uns selbst das schönste



Weihnachtsgeschenk gemacht", sagt Markus Kofler, der Geschäftsführer

von Alpbachtal Seenland Tourismus. Gemeinsam mit der Wildschönau

teilt man sich einen Stand am Weihnachtsmarkt um ordentlich die

Werbetrommel für das Ski Juwel zu rühren.



Durch sein erweitertes Pistenangebot gehört das Ski Juwel

Alpbachtal Wildschönau mittlerweile zu den 10 größten Skigebieten

Tirols. 145 Pistenkilometer, garantierte Schneesicherheit und 46

Liftanlagen sorgen für pures Wintervergnügen ohne lange Wartezeiten.



