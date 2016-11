NUR bei Caseking: Die KING DEALS mit megagünstigen Sonderangeboten!

(PresseBox) - Der Wahnsinn geht los: Wie jedes Jahr feiern wir traditionell den letzten Freitag im November mit unglaublichen Sonderangeboten und massiven Rabatten. Schaut euch am besten selber auf unserer KING DEALS-Angebotsseite an, welche fantastischen Schnäppchen wir für euch rausgesucht haben. Zu entdecken gibt es noblechairs, King Mod Systeme, Peripherie, Netzteile, Monitore, Notebooks, Gehäuse, Grafikkarten sowie natürlich die Gewinner aus dem Facebook-Voting und noch viel mehr zu brutalen Preisen. Jetzt nur bei Caseking!

Aktionszeitraum: bis 28.11.2016 um 23:59 Uhr - Sparen was das Zeug hält!

Bestellhinweise:

Die KING DEALS Angebote sind von Freitag, dem 25. November bis einschließlich Montag, den 28. November 2016 gültig, jedoch nur, solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote im Überblick (in Klammern prozentuale Ersparnis):

- Akasa Venom LX Midi-Tower - schwarz Window statt 54,90 nur 29,90 Euro (45,54 %)

- Arctic MX-2 Wärmeleitpaste ? 4g statt 4,90 nur 2,49 Euro (49,18 %)

- Arctic Freezer Xtreme Rev.2 CPU-Kühler ? 120mm statt 30,90 nur 24,90 Euro (19,42 %)

- ASUS VG278HV, 68,58 cm (27 Zoll), 144Hz Widescreen statt 359,00 nur 299,00 Euro (16,71 %)

- ASUS Orion PRO Stereo Gaming Headset statt 89,90 nur 59,90 Euro (33,37 %)

- ASUS ROG STRIX Wireless Gaming Headset statt 139,90 nur 109,90 Euro (21,44 %)

- ASUS ROG G752VY-GC261T (17,3 Zoll) Gaming Notebook statt1.899,00 nur 1.579,00 (16,85%)

- ASUS Radeon R9 Nano 4G White, 4096 MB statt 429,90 nur 349,90 Euro (18,61%)

- be quiet! Straight Power 10 CM Netzteil modular 500 Watt statt 104,90 nur 84,90 Euro (19,07%)

- be quiet! Dark Rock 3 CPU-Kühler statt 64,90 nur 49,90 Euro (23,11%)

- be quiet! Lüfter Silent Wings 3 - 120mm PWM statt 23,90 nur 14,90 Euro (37,66%)

- be quiet! Lüfter Silent Wings 3 - 140mm PWM statt 24,90 nur 15,90 Euro (36,14%)



- Corsair Cooling Hydro Series H110i AiO-Wasserkühlung statt 129,90 nur 109,90 Euro (15,4%)

- Corsair Gaming K70 LUX Gaming Tastatur MX-Red RGB statt 179,90 nur 139,90 Euro (22,23%)

- Cougar GX-S 80 Plus Gold Netzteil - 550 Watt statt 69,90 nur 55,90 Euro (20,03%)

- Cougar 450K Gaming Tastatur - DE Layout statt 49,90 nur 29,90 Euro (40,08%)

- Cougar 300M optische Gaming Maus ? gelb statt 34,90 nur 27,90 Euro (20,06%)

- Cougar Attack X3 Gaming Tastatur, MX Brown, DE Layout statt 119,90 nur 89,90 Euro (25,02%)

- Cougar Arena Gaming Mauspad statt 19,90 nur 13,90 Euro (30,15%)

- Cougar QBX Mini-ITX-Gehäuse - schwarz Mesh Window statt 49,90 nur 39,90Euro (20,04%)

- Cougar Panzer Max Big-Tower - schwarz Window statt 124,90 nur 94,90 Euro (24,02%)

- DXRacer Formula FL08 Gaming-Stuhl Kunstleder statt 279,00 nur 179,00 Euro (35,84%)

- DXRacer Formula OH/FL08/NR Gaming Chair schw/rot statt 279,00 nur 189,00 Euro (32,26%)

- DXRacer Formula OH/FL08/NW Gaming Chair schw/wei statt 279,00 nur 199,00 Euro (28,67%)

- Gigabyte P35Xv6-DE022T (15,6 Zoll) Notebook statt 2.299,00 nur 1.999,00 Euro (13,05%)

- HTC Vive Virtual Reality Headset inkl. Controller u. Tracker statt 899,00 nur 789,00 Euro (12,24%)

- CK Gigabyte Gaming-Edition, i5-6500, GTX 1060 statt 999,90 nur 879,90 Euro (12,00%)

- Kolink KL-500M Netzteil modular 500 Watt statt 43,90 nur 34,90 Euro (20,50%)

- Lamptron FC5 V2 Lüftersteuerung 5,25 Zoll - schwarz statt 44,90 nur 34,90 Euro (22,27%)

- Lian Li PC-Y6B Odyssey Yacht Gehäuse schwarz statt 449,90 nur 349,90 Euro (22,23%)

- MSI GeForce GTX 1080 Armor 8G OC, 8192 MB statt 679,90 nur 589,90 Euro 13,24%

- Nitro Concepts C80 Comfort Gaming Stuhl ? schwarz/rot statt 169,90 nur 99,90 Euro (41,20%)

- noblechairs EPIC Gaming Stuhl ? schwarz/grün statt 339,90 nur 249,90 Euro (26,48%)

- Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS 120mm PWM 3 Stück statt 56,70 nur 39,90 Euro (29,63%)

- Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS 140mm PWM 3 Stück statt 74,70nur 49,90 Euro (33,20%)

- PHANTEKS Enthoo Evolv ATX Midi-Tower schwarz statt 179,90 nur 139,90 Euro (22,23%)

- Phononic Hex 2.0 thermoelektrischer CPU-Kühler 92 mm statt 124,90 nur 94,90 Euro (24,02%)

- PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8192 MB statt 284,90 nur 241,90 Euro (15,09%)

- Raijintek Triton AiO-Wasserkühlung 240mm statt 89,90 nur 59,90 Euro (33,37%)

- Razer Naga Hex Wraith Red Gaming Maus, USB - rot statt 89.90 nur 34.90 Euro (61.18 %)

- Razer Tiamat Elite 7.1 Surround Sound Analog Headset statt 199.90´nur 99.90 Euro (50.03%)

- Sapphire Vapor-X CPU-Kühler 120 mm statt 39,90 nur 19,90 Euro (50,13%)

- Silverstone SST-RVX01BR-W Raven Midi-Tower schw/rot statt 89,90 nur 69,90 Euro (22,25%)

- Streacom DB4 Fanless Cube-Gehäuse silber UND Streacom ZeroFlex 240 Netzteil statt 439,80 nur 379,90 Euro (13,62%)

- Super Flower Platinum King 80Plus Platin 450 Watt statt 70,90 nur 59,90 Euro (15,51%)

- Super Flower Sleeve Cable Kit ? schwarz statt 89,90 nur 69,90 Euro (22,25%)

- Viewsonic XG2401 (24 Zoll) 144Hz FreeSync statt 299,90 nur 269,90 Euro (10,00%)

- Xtrfy XTP1-L4-NiP-LI Mauspad NiP Lightning ? groß statt 29,90 nur 14,90 Euro (50,17%)

- ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition, 6144 MB statt 314,90 nur 269,90 Euro (14,29%)

- BitFenix Pandora ATX Midi-Tower - schwarz Window statt 119,90 nur 96,90 Euro (19,18%)

Außerdem gibt es im Aktionszeitraum 15% auf alle MSI Z170-Mainboards mit dem Gutscheincode ?MSI15EURO? - Alle teilnehmenden Mainboards: https://goo.gl/dIsaBN

Alle Informationen zu den Angeboten gibt es in unserem Special unter: www.caseking.de/kingdeals

Ein passendes Video von Caseking.TV mit Erklärungen zu den KING DEALS ist im Youtube-Kanal zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=xmL6Vg_p2i0



Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming- Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming- PCs an.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Polen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming- Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming- PCs an.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Polen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Caseking GmbH

Datum: 25.11.2016 - 13:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1429187

Anzahl Zeichen: 7960

Kontakt-Informationen:

Firma: Caseking GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung