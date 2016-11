neues deutschland: Friedensfahrer Schober gestorben

(ots) - Der ehemalige Radrennsportler Johannes Schober ist

tot. Der 81-Jährige, der früher beim SC Wismut Karl-Marx- Stadt aktiv

war, starb am Freitag in Halle (Saale), wie seine Familie der in

Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« mitteilte

(Freitagausgabe). Schober, der 1960 mit der DDR-Auswahl die

Mannschaftswertung bei der Internationalen Friedensfahrt, dem größten

Amateuretappenrennen der Welt, gewonnen hatte, startete in seiner

Karriere dreimal bei der Straßen-WM der Amateure. Von 1982 bis 1990

war er Vorsitzender der BSG Chemie Buna Schkopau.







