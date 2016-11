Union verteidigt Rentenkompromiss

(ots) - Die Union hat den Rentenkompromiss mit der SPD

verteidigt. Die Parteien hatten sich gestern darauf geeinigt, dass

die Renten in Ost- und Westdeutschland erst 2025 angeglichen werden -

fünf Jahre später als ursprünglich geplant.



Der rentenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß

(CDU), sagte am Freitag im RBB-Inforadio, der Kompromiss sei

vernünftig. "Der lange Übergangszeitraum bedeutet, dass schrittweise

Jahr für Jahr ein Stück Angleichung erfolgt. Ich glaube, dass das ein

sehr guter Ausgleich ist, der nicht zu einer zu starken

Benachteiligung derjenigen Arbeitnehmer führt, die im Osten noch im

Erwerbsleben sind." Eine schnellere Rentenangleichung wäre von

Nachteil für die jetzigen Arbeitnehmer in Ostdeutschland, so Weiß.

"Denn dann gäbe es keine Höherwertung ihrer Rentenansprüche mehr.

Diese Höherwertung ist aber mehr wert - auch finanziell - als die

derzeitige Differenz zwischen dem sogenannten Rentenwert Ost und

West."



Weiß stellte sich hinter Unions-Fraktionschef Kauder. Dieser hatte

verteidigt, dass es bei dem Treffen mit der SPD weder zum künftigen

Rentenniveau noch zur Beitragshöhe verbindliche Vereinbarungen

gegeben hatte. Dies sei auch nicht nötig, weil das Problem weniger

brisant sei als bisher angenommen. Weiß stimmte Kauder zu. "Dank der

guten wirtschaftlichen Entwicklung ist das Rentenniveau dieses Jahr

gestiegen. Es wird nächstes Jahr erneut steigen und es wird dann bis

2020 oder 2021 stabil bleiben. Für die kommenden Jahre haben wir also

keinen Handlungsbedarf."







