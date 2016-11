Rheinische Post: Georg Hackl will nicht immer seinem eigenen Klischee entsprechen

(ots) - Rodel-Legende Georg Hackl hält nichts davon, in

der Öffentlichkeit allzeit der gut gelaunte, volksnahe

"Hackl-Schorsch" zu sein. "Die Anerkennung, die mir zuteil wird, wenn

mich wildfremde Menschen treffen, die ist schön. Aber ich will nicht

immer krampfhaft dem einen Klischee, das es von mir gibt,

entsprechen. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Mensch weiter

entwickelt - hoffentlich zum Guten", sagte der 50-Jährige der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Bei

einem fiktiven Duell zwischen Olympiasieger Felix Loch und ihm selbst

in seinen besten Tagen sähe sich Hackl, der heute als

Technik-Trainer beim deutschen Bob- und Schlittenverband arbeitet,

übrigens chancenlos. "Der Felix hätte um Längen gewonnen. Das muss

ich schon zugeben. Er ist einfach sehr viel größer, sehr viel

kräftiger als ich. Er bringt die überragende Physis mit, die mir

gefehlt hat. Ich musste während eines Laufs immer aufholen, und er

geht nach dem Start schon mit einem Vorsprung ins Rennen", sagte

Hackl vor dem Start in den Rodel-Weltcup am Samstag in Winterberg.







