Rheinische Post: Hendricks wirft belgischen AKW-Betreibern "mangelnde Sicherheitskultur" vor

(ots) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

hat den Betreibern des maroden Atomkraftwerks Tihange in Belgien eine

"mangelnde Sicherheitskultur" vorgeworfen und Konsequenzen angedroht.

"Dass die belgische Atomaufsicht vor dem Hintergrund einer Häufung

von Ereignissen insbesondere am AKW-Standort Tihange sogar von

Lässigkeit des Betreibers beim Handeln mit der Sicherheit spricht,

finde ich gravierend", sagte Hendricks der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Das ist für mich

ein klares Zeichen von mangelnder Sicherheitskultur, das nicht ohne

Konsequenzen bleiben kann", sagte die Bundesumweltministerin. Sie

reagierte damit auf Medienberichte, wonach der Chef der belgischen

Atomaufsichtsbehörde FANC, Jan Bens, in Briefen an die Betreiber des

Atomkraftwerks Tihange "von einer alarmierenden Wahrscheinlichkeit

einer Kernschmelze" vor allem im AKW Tihange nahe der deutschen

Grenze sprach. "Es geschieht nicht alle Tage, dass die zuständige

Aufsichtsbehörde einen AKW-Betreiber auffordert, Mängel in der

Sicherheitskultur und in der Organisationsstruktur des Unternehmens

zu beseitigen", sagte Hendricks dazu. Die nötigen Schlussfolgerungen

könne allerdings niemand anderes treffen als die belgische

Aufsichtsbehörde FANC, so die Bundesumweltministerin.



Original-Content von: Rheinische Post



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Datum: 25.11.2016 - 16:31

Sprache: Deutsch

