Der Tagesspiegel:Österreichs Innenminister Sobotka weist Erdogans Drohung zurück

(ots) - Berlin - Die Regierung in Österreich hat die

Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan

zurückgewiesen, den EU-Flüchtlingspakt möglicherweise aufzukündigen.

"Eine derartige Wortwahl bestätigt leider, dass wir uns hier in keine

Abhängigkeit von der Türkei begeben dürfen", sagte Österreichs

Innenminister Wolfgang Sobotka dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe)

mit Blick auf Erdogans Ankündigung.



Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik

/eu-beitrittsgespraeche-mit-der-tuerkei-erdogan-droht-eu-mit-grenzoef

fnung-fuer-fluechtlinge/14894010.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.11.2016 - 16:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1429261

Anzahl Zeichen: 1055

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung