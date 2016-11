ALWA GmbH Konstruktion und Formenbau

(firmenpresse) - Immer wissenshungrig. Immer auf der Suche nach dem Besseren. Das sind wir - die Alwa GmbH. Zusammen mit unseren Kunden ergründen wir neue Wege in den Bereichen Werkzeugbau, Kunststoffteilefertigung und Formenbau. Unsere Verfahrenstechniken sind im Kunststoffbereich besonders innovationskräftig.

Unser Kunststoffspritzguss ist in vielerlei Hinsicht sehr effektiv und je nach Kundenwunsch variabel. Wir beschäftigen uns mit etlichen verschiedenen Kunststoffteilen. Unsere Kunststoffteile sind individuell für die Kunden hergestellt. Diese Flexibilität findet besonders in den Bereichen der Automobilindustrie, in der Medizintechnik, in der Elektrotechnik Anwendung. Auch in separaten Geschäftsteilen innerhalb unserer Firmengruppe werden unsere Kunststoffspritguss-Verfahren verwendet (z.B. Alwa SmartPins). Die große Vielfalt der zur Verfügung stehenden Kunststoffe erfordert daher immer neue Verarbeitungslösungen. Oftmals bekommen wir von Kunden den Auftrag eine Kunststoff Form für sie zu konzipieren. Jeder Kunststoff hat seine individuellen Stärken und Schwächen. Gemeinsam mit unseren Kunden stecken wir die genauen Anforderungen ab und entscheiden uns für das richtige Material.

Entsprechend hohes Know-How wird daher vorausgesetzt, um den Kunststoff in beinahe jede Form während der Gestaltung zuzulassen zu können. Um die beste Eigenschaften des Kunststoffes hervorzubringen bedarf es einer speziellen Behandlung bei der Verarbeitung in die End-Form. Mit Fingerspitzengefühl und langjähriger Erfahrung kann aus Kunststoff ein Präzisionsteil entstehen.

Von Anfang an ein bewährter Bestandteil unserer Firmenphilosophie ist, dass all unsere Ansprüche zuallererst auf uns selbst gerichtet sind. Die gleiche Haltung gegenüber Qualität und Termintreue erwarten wir natürlich auch von unseren Zulieferern, die in unser System der Qualitätssicherung miteingebunden sind.

Sie haben Fragen an uns? Melden Sie sich einfach an uns, wir beantworten Ihnen alle Fragen. Wenn Sie noch mehr Informationen lesen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf unserer Internetseite www.alwa-gmbh.de vorbei.





Wir sind Experten in Sachen Spritzgusstechnik. Dabei stellen wir hauptsächlich Formen aus Kunststoff her. Industriekunden überzeugen wir durch die Verbindung von Kosteneffizienz und hoher Funktinalität. Gegenüber Metall bieten wir Ihnen so einen Mehrwert.

Alwa GmbH& Co. KG

Alwa GmbH & Co. KG

Dominik Kammerer

Breite 2

78652 Deißlingen

info(at)alwa-gmbh.de

0742092030

http://alwa-gmbh.de/



Alwa GmbH& Co. KG

Dominik Kammerer

Deißlingen

Telefon: 0742092030





