Continental SportContact 6

Für Supersportler und Tuning-Fahrzeuge

Absolute Höchstleistung bei Handling, Grip und Sicherheit

Innovatives Profildesign und revolutionäre Werkstoffe

Für extreme Herausforderungen und Geschwindigkeiten bis 350 km/h

Mit dem innovativen SportContact 6 stellen die Entwickler von Continental das besondere Know-how im Bereich sportiver Reifen für Supersportler ebenso eindrucksvoll wie nachhaltig unter Beweis. Das neue Flaggschiff unter den Konzern-Pkw-Reifen für den Sommer beeindruckt mit extremer Performance und größtmöglicher Sicherheit bei Geschwindigkeiten bis 350 km/h. Keiner vor ihm war jemals sportlicher unterwegs. Nie war der Leistungsunterschied in diesem besonderen Segment gegenüber dem Vorgängermodell größer. Und nie wurde ein Nachfolgemodell so komplett neu entwickelt. Mit den deutlichen Performancesteigerungen gegenüber dem mit Bestnoten in zahlreichen Reifentests ausgezeichneten Vorgängermodell ContiSportContact 5 P ist der neue SportContact 6 das Maß aller Dinge im imageträchtigen Segment der Reifen für Supersportler.

Ein erstes Ausrufezeichen hat der Reifen bereits vor seiner offiziellen Einführung gesetzt: Honda hat die Freigabe für den neuen Civic Type R gegeben und mit ihm einen neuen Rundenrekord auf der Nordschleife am Nürburgring erzielt. Von da an ging's Schlag auf Schlag. Top Tuner Edo Competition fuhr auf dem SportContact 6 mit einem leistungsoptimierten 672 PS starken Porsche 911 S auf dem Testgelände in Papenburg eine neue Höchstgeschwindigkeit von 341,21 km/h. Dabei kamen die Dimensionen 245/35 ZR 20 an der Vorder- und 325/25 ZR 21 an der Hinterachse zum Einsatz. Im Frühjahr siegte der Hochleistungspneu in den Dimensionen 255/35 R 20 und 295/30 R 20 mit Bestnote im Sommerreifentest von AutoBild sportscars (Heft 04/2016). Im Sommer trafen sich schließlich Deutschlands führende Fahrzeugveredler von ABT (Audi) bis VOS (Ferrari) mit Boliden jenseits der 500-PS-Marke zum Härtetest auf dem Contidrom - und waren beeindruckt.



Für die Entwickler kam der Erfolg nicht überraschend. Schließlich konnte gegenüber dem Vorgängermodell die Lenkpräzision um 14 Prozent gesteigert werden. Das Fahrverhalten beim Handling auf trockener Strecke legte um elf Prozent zu. Das Grip-Niveau bei Fahrten auf Rennstrecken wurde um vier Prozent verbessert. Und bei den Nässeeigenschaften insgesamt liegt der neue SportContact 6 zwei Prozent über dem hohen Niveau des Vorgängermodells. Zusätzlich erreichen Laufleistung und Komfort jeweils um sieben Prozent verbesserte Leistungseigenschaften.

Um die bedeutenden Fortschritte gegenüber dem Vorgängermodell auf die Straße zu bringen, haben die Techniker in Hannover die chemische Zusammensetzung der Lauffläche, das Profildesign sowie die Reifenkonstruktion quasi neu erfunden. Erheblichen Einfluss hat dabei die Weiterentwicklung der "Black Chili" genannten Laufflächenmischung zu einer innovativen Hoch-Grip-Mischung. Die von Continental patentierte Black-Chili-Technologie mit speziellen Grip-Harzen bot dem ContiSportContact 5 P eine bestmögliche Mikroverzahnung mit der Straße und ermöglichte eine hervorragende Haftung unter trockenen Bedingungen. Auch beim neuen SportContact 6 ist die Gummimischung so abgestimmt, dass sie sich mit der Rauigkeit der Straße verzahnt. Gleichzeitig sorgen kurzzeitige Verbindungen auf atomarer Ebene zwischen der Reifenmischung und der Fahrbahnoberfläche für hohe Adhäsion - sie wirken ähnlich wie kleine Saugnäpfe auf der nanoskopischen Ebene. Beide Faktoren zusammen sorgen für höchste Haftung in allen Richtungen - beim Bremsen, Kurvenfahren und Beschleunigen sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn.

Ebenfalls neu ist die so genannte Force-Vectoring-Technologie zur optimalen Übertragung der Kräfte. Diese Technologie setzt auf unterschiedliche Profilelemente an den Innen- und Außenseiten des Reifens sowie in der Reifenmitte. Dabei sorgen je nach Reifengröße drei oder vier Mittelrippen sowie die Innenschulter des Reifens für höchste Kraftübertragung in Querrichtung, wodurch auch die direkte Übersetzung von Lenkbefehlen auf den Asphalt spürbar verbessert wird. Da die am Reifen auftretenden Kräfte beim Kurvenfahren an der Reifenaußenseite höher sind als an der Reifeninnenseite, sind die Flanken der Rippen auch asymmetrisch gestaltet. So wird die Stabilität der Rippen gestärkt und es können höhere Kräfte übertragen werden. Bei der Gestaltung der Außenschulter haben die Reifendesigner die unterschiedlichen Blockelemente zu einer größeren Einheit zusammengefasst. Große Profilblöcke an der Außenseite sind mit verschränkten Elementen in einer zweiten Blockreihe verbunden. So können sich die Profilblöcke beim schnellen Kurvenfahren gegeneinander abstützen und die hohen Querkräfte bestens übertragen.

Der dritte wesentliche Entwicklungsschritt ist der Einsatz eines neuen und eigens für den SportContact 6 entwickelten Festigkeitsträgers namens "Aralon 350". Diese Kunstfaser, in der zwei Garne aus starkem Aramid und ein Garn aus flexiblem Nylon eng miteinander verwoben sind, ist - in Gummi eingebettet - unter der Lauffläche als so genannte Spulbandage platziert und wirkt wie ein zusätzlicher Stahlgürtel zur Stabilisierung angesichts der enormen Fliehkräfte, die bei extremen Geschwindigkeiten auf den Reifen wirken.

Das stetig wachsende Lieferprogramm umfasst derzeit Größen für Felgendurchmesser zwischen 19 und 23 Zoll. Damit passt der SportContact 6 vor allem auf Spitzensportler wie den Audi R8 oder den Porsche 911 sowie auf sehr sportlich abgestimmte Fahrzeuge wie den M 5er BMW, den Mercedes AMG und den elektrisch angetriebenen, bis zu 416 PS starken Tesla S. In der derzeit maximal verfügbaren Dimension 335/30 ZR 23 für die Hinter- und 295/35 ZR 23 für die Vorderachse bedient er unter anderem das besondere Anforderungsprofil eines BRABUS GLE Coupé.

Gefertigt wird der neue SportContact 6 im hessischen Korbach. Dort entstand in den vergangenen Monaten für rund 45 Millionen Euro ein neues Zentrum für Hochtechnologie-Produktion und -Prozess-Entwicklung für die besonders anspruchsvollen Reifengrößen ab 19 Zoll aufwärts. Im Spätsommer erfolgte der Startschuss für die Produktion. Jährlich werden dort 350.000 Höchstleistungspneus für besonders sportliche, technologisch sehr anspruchsvolle und hochmotorisierte Pkw produziert. Außerdem werden in dem Komplex Versuchsreifen hergestellt und neue Verfahren erprobt.













Continental entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 218.000 Mitarbeiter in 55 Ländern.

Division Reifen

Die Division Reifen verfügt heute über 24 Produktions- und Entwicklungs-Standorte weltweit. Das breite Produktportfolio sowie kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Als einer der weltweit führenden Reifenhersteller hat die Reifen-Division 2015 mit über 50.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,4 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Pkw-Reifen

Continental zählt zu den führenden Pkw-Reifen-Herstellern in Europa und ist in Erstausrüstung und Ersatzgeschäft insgesamt der viertgrößte Pkw-Reifen-Hersteller weltweit. Der Fokus für die Produkt-entwicklung der Premium-Marke Continental liegt auf der Optimierung aller sicherheitsrelevanten Eigenschaften bei gleichzeitig minimiertem Rollwiderstand.

Kommentare zur Pressemitteilung