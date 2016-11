"Da Capo: Von Damaskus nach Köln" - Syrische Musiker und WDR Musiker

komponierten gemeinsam per Skype (neu: mit Zitat WDR Hörfunkdirektorin Valerie Weber)

(ots) - Vor dem Krieg in Syrien sind auch viele

Musikerinnen und Musiker des Syrian National Symphony Orchestra

geflohen. Die meisten leben derzeit unter prekären Bedingungen in

ganz Europa verstreut - in Belgien, den Niederlanden, Polen, Italien,

Deutschland. Nach intensiven Recherchen und einer langfristigen

Kontaktaufnahme stehen die Musikerinnen und Musiker aus dem

Krisengebiet nun am 1. Dezember gemeinsam mit ihren europäischen

Kolleginnen und Kollegen des WDR Funkhausorchester auf der Bühne des

Kölner Funkhauses. Das Konzert wird live auf WDR 3 sowie per

Livestream bei wdrforyou.de übertragen.



Valerie Weber, WDR Hörfunkdirektorin: "Für das 'Da Capo'-Projekt

haben sich syrische Musiker aus ganz Europa mit dem WDR

Funkhausorchester zusammengetan. Was mich besonders beeindruckt:

Musiker beider Orchester trafen sich im Vorfeld im Netz und

komponierten auch gemeinsam über Skype. Nach der virtuellen

Annäherung kommen sie nun im Kölner Funkhaus für diese einzigartige

Uraufführung zusammen."



Mit Werken unter anderem von Felix Mendelssohn Bartholdy und

Johann Sebastian Bach, Solhi Alwadi und Zaid Jabri bauen die beiden

Orchester Brücken zwischen den Klangwelten. Entstanden sind dabei

auch zwei neu komponierte Stücke des syrischen Violinisten Shalan

Alhamwy "Two Images from Aleppo" sowie "Bridges - Arabic European

Symphonic Fantasy" des Soloklarinettisten des WDR Funkhausorchesters,

Andy Miles, in denen jeder seine Sichtweise auf das politische

Geschehen musikalisch verarbeitet. Das WDR Funkhausorchester und das

Syrian National Symphony Orchestra spielen unter der Leitung von

Chefdirigent Wayne Marshall. Moderiert wird der Abend von der

arabisch sprechenden Funkhaus Europa-Moderatorin Marwa Eldessouky.



Die Schirmherrschaft hat die Beauftragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Aydan



Özoguz, übernommen.



Nach dem Konzert ist das Publikum zu Begegnungen und Gesprächen

mit den Musikerinnen und Musikern eingeladen.



Sendedatum:



WDR 3, Das Konzert, 01.12.2016, 20.05-22.00 Uhr Video-Livestream

bei wdrforyou.de



Fotos unter www.ard-foto.de







Pressekontakt:

WDR Presse und Information, Barbara Feiereis, Tel. 0221-2207122,

barbara.feiereis(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.11.2016 - 16:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1429268

Anzahl Zeichen: 2671

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln, 25.11.2016





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung