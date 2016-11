Frankfurter Rundschau: Wenn Arbeit sich nicht lohnt

(ots) - Das wirklich gravierende Manko dieses

Reformkompromisses betrifft aber nicht Dinge, die die Koalition tut,

sondern die, die sie unterlässt: allen voran Maßnahmen gegen die

absehbar steigende Altersarmut. Wer 45 Jahre lang in Vollzeit für

11,60 pro Stunde gearbeitet hat, erwirbt Rentenansprüche, die nicht

einmal das Niveau der Grundsicherung erreichen. Wer sein Leben in der

Hängematte verbringt und keinen Cent in die Rentenkasse einzahlt,

bekommt im Alter genauso viel wie Frauen und Männer, die

jahrzehntelang im Niedriglohnsektor geschuftet haben. Wer sein Leben

lang hart arbeitet, hat sich im Alter eine auskömmliche Rente im

wahrsten Sinne des Wortes verdient. Alles andere wird als Zumutung

begriffen. Und dies völlig zu Recht. Schließlich lautet das

Kernversprechen marktwirtschaftlich verfasster Demokratien, dass

Leistung und Fleiß sich lohnen. Dass die Kinder es einmal besser

haben werden, wenn man nur tüchtig ist. Dass also, wer nur

rechtschaffen schafft, es schaffen kann.







