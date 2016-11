Wettbewerb Best Christmas City sucht die schönste Weihnachtsstadt / Städte können sich bis 16. Dezember 2016 online bewerben (FOTO)

Wie gestalten Städte in der Adventszeit ein stimmungsvolles

Einkaufserlebnis? Wie präsentieren sie das individuelle Stadtbild in

ihrer Einzigartigkeit, heben sich von anderen ab, um mehr Besucher

und Gäste zu erreichen? Das zeigt der Wettbewerb "Best Christmas

City", der bereits zum dritten Mal von der Christmasworld, der

Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (bcsd)

und des Fachmagazins Public Marketing ausgerufen wird. In diesem Jahr

wird die Stadt mit der kreativsten Weihnachtskampagne gesucht, welche

ihre Stadtidentität am besten visualisiert und transportiert. Ab 1.

November können alle deutschen Städte auf Stimmenfang gehen, indem

sie ihre Kampagnen in Bild und Text bis 16. Dezember 2016 auf

www.BestChristmasCity.de beschreiben und sich so um die Auszeichnung

bewerben. Und dann ist die Öffentlichkeit gefragt. Bis zum 6. Januar

2017 kann die Bevölkerung online für die schönste Stadt abstimmen.

Mitmachen lohnt sich: Unter allen abstimmenden Teilnehmern wird ein

IPad mini 2 im Wert von 300,- Euro verlost. Den Publikumspreis erhält

die Stadt, die bis Anfang Januar online die meisten Stimmen gesammelt

hat. Sie gewinnt erstmals einen professionellen

"Weihnachtsmarkt-Check" durch die Gesellschaft für Markt- und

Absatzforschung (GMA).



Zusätzlich entscheidet eine Fachjury über die besten Einreichungen

in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großstadt (Kleinstadt unter

20.000 Einwohner, Mittelgroße Stadt von 20.000 - 100.000 Einwohner,

Großstadt ab 100.000 Einwohner). "Beim dritten Wettbewerbsdurchlauf

möchte die Jury stärker das Marketingkonzept hinter der stimmigen

Inszenierung der beleuchteten Einkaufsstraßen und Weihnachtsmärkte

bewerten. Wir schauen besonders auf den roten Faden, der sinnbildlich



für die Stadtidentität steht und sich durch alle Präsentationen und

Aktionen ziehen sollte", ergänzt Eva Olbrich, Leiterin

Christmasworld, Messe Frankfurt Exhibition GmbH.



Zur Fachjury zählen Vertreter der Bundesvereinigung City- und

Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd), des New Business Verlages

(Fachzeitschrift Public Marketing), der CIMA Beratung + Management

GmbH, Die Raumkunst und der Messe Frankfurt Exhibition GmbH.



Die drei Fachjury-Sieger werden zur Preisverleihung am 30. Januar

2017 ab 13.00 Uhr bekannt gegeben. Die Christmasworld-Aussteller

Blachere, Ilmex und MK Illumination stellen als Gewinn eine

hochwertige Städtedekoration für die nächste Saison zur Verfügung.



Eine Wiederbewerbung von Städten, die bereits teilgenommen haben,

ist ausdrücklich erwünscht. Die Sieger mit den schönsten

weihnachtlichen Städtedekorationen im letzten Jahr waren:

Traben-Trarbach, Neumünster und Karlsruhe (Sieger der Fachjury) sowie

Annaberg-Buchholz als Publikumssieger der Online-Abstimmung. Bei der

Premiere im Jahr 2014 war Chemnitz der Publikumssieger. Sieger der

Fachjury waren Abensberg, Bocholt und Dresden.



Hinweis für Journalisten:



Nähere Informationen und Bildmaterial in hochauflösenden Daten

finden Sie unter: http://christmasworld.messefrankfurt.com und

www.bestchristmascity.de



Christmasworld: Seasonal Decoration at its best



Die Christmasworld ist der weltweit wichtigste Order-Termin für

die internationale Deko- und Festschmuckbranche. Sie zeigt jährlich

in Frankfurt die neuesten Produkte und Trends für alle Feste des

Jahres und liefert innovative Konzeptideen für die Dekoration von

Groß- und Außenflächen für den Groß- und Einzelhandel,

Shopping-Center, Bau- und Heimwerkermärkte und die grüne Branche.

Zuletzt begrüßte sie 953 Aussteller aus 45 Ländern und über 39.000

Besucher aus 115 Ländern. Die Christmasworld wartet mit der ganzen

Bandbreite an Dekorations- und Festschmuckartikeln auf. Ein breit

gefächertes Eventprogramm mit Trendschau, Sonderschauen und

Fachvorträgen bietet ein wertvolles und inspirierendes Zusatzangebot

für das tägliche Business. Premiere ab 2017: Die neue Floradecora

bietet den Einkäufern der Christmasworld vom 27. bis 30. Januar 2017

in der Halle 11.1 zusätzlich Frischblumen, Pflanzen und

Blumenarrangements für die saisonale Dekoration - zum idealen Termin

zu Jahresbeginn, mitten im "Blumen-absatzstärksten" Markt Europas.



Hintergrundinformation Messe Frankfurt



Die Messe Frankfurt ist mit rund 648 Millionen Euro Umsatz und

2.244 Mitarbeitern eines der weltweit führenden Messeunternehmen. Die

Unternehmensgruppe besitzt ein globales Netz aus 30

Tochtergesellschaften und 55 internationalen Vertriebspartnern. Damit

ist die Messe Frankfurt in 175 Ländern für ihre Kunden präsent. An

rund 50 Standorten in der Welt finden Veranstaltungen "made by Messe

Frankfurt" statt. Im Jahr 2015 organisierte die Messe Frankfurt 133

Messen, davon mehr als die Hälfte im Ausland.



Die 592.127 Quadratmeter große Grundfläche des Messegeländes

umfasst zehn Hallen. Weiterhin betreibt das Unternehmen zwei

Kongresszentren. Für Events aller Art ist die historische Festhalle

einer der beliebtesten Veranstaltungsorte Deutschlands. Die Messe

Frankfurt befindet sich in öffentlicher Hand, Anteilseigner sind die

Stadt Frankfurt mit 60 Prozent und das Land Hessen mit 40 Prozent.

Weitere Informationen: messefrankfurt.com







