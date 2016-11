Winterdepression adieu

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Ein Aquarium kann gerade in der dunklen Jahreszeit wahre Wunder wirken.

Jetzt ist es wieder so weit: Die Tage sind deutlich kürzer als die Nächte und das Schmuddelwetter draußen macht auch nicht gerade Lust auf größere Exkursionen in die Natur. Gerade in der Stadt kann da ein Aquarium eine interessante Alternative sein. Manche schwören auf ihren ?Biofernseher? und erleben durch die Pflege ihres Aquariums Natur ganz neu - und empfinden das buchstäblich bunte Treiben gleichzeitig als inspirierend und wohltuend ausgleichend.

Damit die Freude an den oft farbenprächtigen und manchmal auch exotischen Mitbewohnern von Dauer ist, braucht aber auch ein Aquarium regelmäßig ein wenig Pflege. Dazu gehört erst einmal eine kompetente Beratung, welche Fischarten gut miteinander können und welche Wasserpflanzen für ein glückliches und langes Leben im Biotop geeignet sind. Dann ist natürlich die Auswahl des passenden Futters und vor allem dessen richtige Dosierung wichtig. Am wichtigsten ist aber die ausreichende Versorgung des Aquariums mit Sauerstoff, denn auch Fische brauchen ja bekanntermaßen Luft zum Atmen. Als ideal hat sich hierzu der weltweit patentierte Söchting Oxydator erwiesen: Ganz ohne Kabel- oder Schlauchverbindungen wird das unscheinbare Gerät einfach ins Aquarium gestellt und gibt in einem natürlichen Prozess kontinuierlich Sauerstoff ab. Angenehmer Nebeneffekt: keine zusätzlichen Energiekosten und auch die störende Geräuschkulisse und Bläschenbildung von elektrischen Sauerstoffpumpen unterbleibt. Der Oxydator ist für unterschiedliche Aquariumsgrößen überall im guten Fachhandel erhältlich.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Magellan Verlag GmbH Wien.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/cnt73u

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/winterdepression-adieu-63597





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/winterdepression-adieu-63597



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Dr. rer. nat. K. Söchting Biotechnik GmbH



Die Dr. rer. nat. K. Söchting Biotechnik GmbH entwickelt und vertreibt seit Jahrzehnten erfolgreich Produkte rund um Aquarien und Gartenteiche. Schwerpunkt sind möglichst nachhaltige und natürliche Produkte, die nahezu wartungsfrei optimale Bedingungen für Fische und Pflanzen bieten.



Der Söchting Oxydator® ist eine eingetragene Marke und wird weltweit erfolgreich vertrieben.



Alle Söchting Produkte sind ausschließlich über den guten Fachhandel und über qualifizierte Online-Shops zu beziehen.



Mehr Infos unter www.oxydator.de: http://www.oxydator.de/









Über den Magellan Verlag Wien



Der Magellan Verlag Wien - Verlag für Kultur und Wirtschaft - ist Spezialist für Content-Marketing und PR mit mehr als 30 Jahren Expertise. Sein Fokus liegt auf der Kommunikation mit anspruchsvollen Zielgruppen, B2B und B2C.



Hauptsitz: Wien (A)



Kontaktbüros: St. Gallen (CH), München (D), Dornbirn (A)



Mehr Infos unter www.magellanverlag.com: http://www.magellanverlag.com/

Dies ist eine Pressemitteilung von

Magellan Verlag GmbH Wien

PresseKontakt / Agentur:

Magellan Verlag GmbH Wien

Constantin Swiridoff

Hackhofergasse 1

1190 Wien

constantin.swiridoff(at)magellanverlag.com

+43 (0)1 2530 2226 0

http://shortpr.com/cnt73u



Datum: 25.11.2016 - 17:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1429281

Anzahl Zeichen: 2501

Kontakt-Informationen:

Firma: Magellan Verlag GmbH Wien

Ansprechpartner: Constantin Swiridoff

Stadt: Wien

Telefon: +43 (0)1 2530 2226 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung