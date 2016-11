Pigeon Express - Expressversand

(firmenpresse) - Schneller. Besser. PiGeOn. Wenn es mal schneller gehen muss, sind wir der ideale Ansprechpartner.

Für den nationalen und internationalen Versand sind wir das Transportunternehmen, das den Brief-, Paket- und Palettenversand erfolgreich meistert. Wir stehen zu unseren Werten: Schnelligkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit unserem ausgedehnten Transport-Netzwerk können wir unsere Kompetenzen optimal für Sie einsetzen. Als eines der führenden Transportunternehmen in unserer Region bieten wir professionelle und europaweite Express-Leistungen an.

Durch eine optimale Logistikplanung ist es uns möglich die Bestellungen pünktlich und schnell zu versenden - dabei benutzen wir das deutsche Autobahnnetz, umfahren Staus und nutzen Schleichwege, um Ihr Paket ans Ziel zu bringen. Sie haben vergessen Ihr Paket rechtzeitig zur Post zu bringen? Kein Problem: wir holen Ihr Paket bis 19 Uhr bei Ihnen ab, damit es am nächsten Tag am Bestimmungsort sein kann. Unser exzellenter Versandservice agiert nicht nur national sondern auch international. Selbst hier gibt es für ausgewählte EU-Länder die Möglichkeit des "Next-Day-Versands".

Unser Dienstleistungsportfolio ist in fünf Kategorien eingeteilt: Wir bieten den Express Briefversand, Express Paketversand, Expressversand, Express Warenversand und Express-Kurier an. Bei all unseren Transporten hat die Diskretion oberste Priorität - wir tragen die Verantwortung, dass der Brief oder das Paket verschlossen am Zielort ankommt.

Bei allen Aufträgen, können sie den Versand mitverfolgen. Sie bekommen eine Meldung, wenn der Brief oder das Paket ausgeliefert wurde. Durch diese Kombination aus überwachter, kontrollierter Zustellung und wunschgemäßer Erfassung des auszuliefernden Inhalts, können wir einen ideal ablaufenden Versand gewährleisten und Ihnen, dem Auftraggeber, maximale Sicherheit geben.

Beim Warenversand transportieren wir diverse Güter, wie Musikinstrumente oder Haushaltgeräte. Diese Ware ist so individuell wie der Kunde selbst. Hier empfiehlt sich, sich die spezifischen Dienstleistungen entsprechend der zu versendendenden Ware auszusuchen. Wir bringen diese dann mit unserem Expressversand an den Zielort. Gerne beraten wir Sie hierzu.

"Just-In-Time" - wir zeigen unsere 100%ige Einsatzbereitschaft in unserem Dienstleistungsbereich durch die schnelle Zustellung der Waren und Artikel. Dabei sind wir in der Lage dauerhaft flexibel zu reagieren, um die spontanen Aufträge anzunehmen und deren Abwicklung intern reibungslos durchzuführen.

Sie haben Fragen zu unseren Dienstleistungen oder wollen sich individuell beraten lassen? Dann kontaktieren Sie uns, und sprechen Sie mit unseren Express-Experten. Zu weiteren Informationen besuchen Sie doch einfach unsere Internetseite www.pigeon-express.de.





Wir transportieren (fast) alles! Mit unseren 3 Firmenbereichen: Logistik, Kurier und Tierversand können wir so gut wie alle Kundenwünsche erfüllen. Gerne arbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Transportkonzept aus und versenden Ihr Gut für Sie.

TEMA Transport und Logistik GmbH

TEMA Transport und Logistik GmbH

Claus Tetz

Schwarzwaldring 13

78628 Zimmern ob Rottweil

info(at)pigeon-express.de

07411742690

http://pigeon-express.de/



Firma: TEMA Transport und Logistik GmbH

Ansprechpartner: Claus Tetz

Stadt: Zimmern ob Rottweil

Telefon: 074117426933





