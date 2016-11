GTI-Tuning für rasanten Fahrspaß mit VW Golf und Polo

GTI-Fahrer stehen von Haus aus auf einen heißen Reifen. Mit Chiptuning für GTI Fahrzeuge wird dieser noch um einiges heißer.

Golf 6 GTI 211 PS am Leistungsprüfstand

(firmenpresse) - GTI steht für weit mehr als nur Gran Turismo Injektion. Für Fahrer von VW Golf bzw. Polo ist GTI eine klare Ansage: richtig viel Leistung, richtig viel Sport und richtig viel Spaß auf vier breiten "Schlappen". Werkseitig liefert VW dafür ansprechende Leistungsparameter. Doch mehr Leistung macht auch mehr Spaß. Das dachten sich die Chiptuning-Experten von Micro-Chiptuning Deutschland und machten sich an die Leistungsoptimierung mittels Tuningbox.

Chiptuning für VW GTI Modelle lässt es richtig krachen

Mit dem Chiptuning für GTI zauberten sie Großes: um bis zu 20% steigen Leistung und Drehmoment nach dem raschen Einbau der Tuningbox an. Dies ermöglicht ein optimierter Kraftstoff- und Ladedruck. Damit das Fahrvergnügen dauerhaft grenzenlose Freude kennt, stimmt sich die Leistungssteigerung der Chiptuning-Box von Micro-Chiptuning Deutschland automatisch auf optimale Parameter ab. Motorhaltbarkeit sowie gesetzliche Abgasvorschriften vereinen sich damit perfekt mit dem gewünschten Fahrspaß.

Motorgarantie für GTI Chiptuning inklusive

Die Chiptuning-Box wird komplett in Deutschland entwickelt und hergestellt. Zeit- und kostenintensiv wird jedes Modell am eigenen Teststand auf Herz und Nieren geprüft. Erst wenn alle Parameter abgesichert sind, geht das jeweilige Chiptuning in den Verkauf.

Das im Kauf der Tuningbox auch eine 12-monatige kostenlose Garantie auf Motor, Getriebe und Differential enthalten ist, spricht quasi für sich selbst, wie Denis Jany, Inhaber von Micro-Chiptuning Deutschland, meint: "Von der Entwicklung des Chiptunings bis zur Produktion setzen wir auf höchste Qualität. Die können wir zu 100% garantieren, weil wir nur in Deutschland herstellen und nicht, wie manch anderer Anbieter, in Asien fertigen lassen."

Erhältlich ist die "weltweit kleinste Chip-Tuningbox" für VW GTI-Fahrzeuge im Onlineshop vom Micro-Chiptuning Deutschland: www.micro-chiptuning.com





Die Firma Micro-Chiptuning Deutschland beschäftigt sich bereits seit 1999 mit dem Tuning von Kraftfahrzeugen. Der Tuningspezialist greift auf langjährige Erfahrungen am Kraftfahrzeugtuningmarkt zurück. Bei jeder Leistungssteigerung wird immer auch die maximale Motorlebensdauer in die Entwicklung mit einbezogen. Die aufwändig betriebene Entwicklungsarbeit resultiert in allen Bereichen in spürbare Leistungszuwächse, ohne dabei an Komfort zu verlieren. Micro-Chiptuning Deutschland steht für hochwertige Tuning Produkte mit Garantie "Made in Germany".

Micro-Chiptuning Deutschland

