Scheerer Logistik und Transport

(firmenpresse) - Wir realisieren Ihre Ansprüche durch maßgeschneiderte Logistik-Pakete entlang des gesamten Versorgungsweges. Mit unseren 6 verschiedenen Geschäftsbereichen, können wir Ihnen einen vollständigen Rundumservice anbieten.

Reduzierte Kosten durch hohe Qualität und mehr Effizienz - diese Vorteile von Logistik-Dienstleistungen liegen bei uns auf der Hand. Für die Abwicklung komplexer Outsourcing-Projekte sind wir mit 12.500 Palettenstellplätzen und einer Logistikfläche von rund 35.000m² (davon 17.500m² Hallenfläche) bestens ausgerüstet. Wir sorgen für eine sichere und präzise Steuerung des Waren und Informationsflusses, welches durch unsere hochmoderne Schmalganglagertechnik und durch die Barcode-Technologie-gestützte Lagerverwaltung unterstützt wird.

Zugkräftig und zuverlässig. Was uns auszeichnet sind differenzierte Logistik-Konzepte, höchste Flexibilität und taktgenaue Liefertermine, unsere Transportlogistik ist also weit mehr, als das Befördern von Gütern von A nach B. Unsere leistungsstarke Fahrzeugflotte ist mit Telematiksystemen ausgestattet, was unsere treibende Kraft für Sondertransporte und anderen Transporten darstellt. Unser überdurchschnittliches Niveau agiert auf unserem ganzen Spektrum der klassischen Speditionsaktivitäten bis hin zu unseren just-in-sequence und just-in-time-Anlieferungen.

Unser Maschinentransport wird unseren langjährigen Partnern namhafter Maschinenbau-Unternehmen gerecht, diese setzen Ihr Vertrauen in unseren bewährten Service. Es ist also kein Zufall, dass unsere renommierten Kunden auf unsere fundierte Erfahrung und unser erstklassiges Technik-Equipment vertrauen. Unser multifunktionaler Maschinenpark mit Spezialfahrzeugen für überdimensionale Transporte, gewährleistet Maschinentransporte auf einem kompromisslos hohen Sicherheitsniveau.

Schnelligkeit, lückenlose Abwicklung und ständige Aktualität in allen Software-Fragen - das sind unsere Schlüsselkompetenzen, mit denen wir für Sie eine konstant hohe Auftrags-Performance erzielen. Wir kümmern uns um Ihren gesamten Warenfluss und Ihre Abwicklung der Online-Bestellungen. Dadurch zentralisieren Sie Ihren Ansprechpartner, bei dem die logistischen und kaufmännischen Aktivitäten gebündelt werden. Durch geringere Antwortzeiten und Ihrerseits weniger Aufwand bei der Organisation sparen Sie sich Ihre Zeit für wichtigere Dinge.

Effizient und Sauber. Mit unseren Hochleistungs-Technologien reinigen wir Ihre verölten und verfetteten Metallteile. Somit können wir Ihnen unserem Fullservice gerecht werden. Auch kümmern wir uns um die hygienisch-saubere Reinigung Ihrer KLT-Behälter in den verschiedensten Größen. Die Hochregallagerung sowie ein Hol- und Bringservice komplettieren unser Spektrum in diesem Segment.

Wir kommen zu Ihnen! Mit unserem Inhouse-Service kümmern wir uns um die Warenbewirtschaftung Ihrer bestehenden und geplanten Lager- und Logistikprojekte. Dabei können Sie entscheiden nach welchen Anforderungen wir vorgehen sollen, ob wir Ihre Lagertechnik und IT oder unsere eigene Techniken verwenden sollen - das liegt ganz in Ihrer Hand.

Sie haben Fragen zu unseren Dienstleistungen, oder Sie suchen jemanden der Ihnen ihre Logistikprobleme abnimmt? Dann melden Sie sich bei uns. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite vorbei: www.scheerer.solutions.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://scheerer.solutions/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mit unseren Geschäftsbereichen Maschinenlogistik, Kontraktlogistik, Transportlogistik, Fulfillment, cleanparts und Inhouse-Service realisieren wir anspruchvolle und individuell auf den Kunden zugeschnittene Logistik-Pakete.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Scheerer Logistik GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Scheerer Logistik GmbH & Co. KG

Achim Scheerer

Karl-Simon-Straße 10

78733 Aichhalden

service(at)scheerer-logistik.de

07422560010

http://scheerer.solutions/



Datum: 25.11.2016 - 18:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1429290

Anzahl Zeichen: 3465

Kontakt-Informationen:

Firma: Scheerer Logistik GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Achim Scheerer

Stadt: Aichhalden

Telefon: 07422560010





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung