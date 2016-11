Flair Hotelkooperation setzt auf Regionalität und Markenstärkung

Bei der Jahrestagung im November wurde der Flair Vorstand bestätigt und wieder gewählt. Gekürt wurden auch das Flair Hotel des Jahres 2017 und der Flair Koch des Jahres 2017

Flair Hotel des Jahres 2017 ist das Hotel Nieder im Sauerland (Bildquelle: Flair Hotels)

(firmenpresse) - Ochsenfurt, November 2016 - Die Feinheiten der Marke Flair weiter herausarbeiten, das Thema Regionalität nach wie vor in den Fokus stellen und den Slogan "In den Regionen zuhause" gemeinsam stärker leben und nach außen demonstrieren und kommunizieren sind nur einige der Themen, die die Marketing- und Vertriebsstrategie der Flair Hotelkooperation beinhalten. Sophie von Seydlitz, neue Marketing- und Vertriebsleiterin bei Flair, nahm bei der Jahrestagung, die Mitte November im Flair Hotel Nieder in Bestwig / Ostwig im Sauerland stattfand, auch die Mitglieder in die Pflicht. Sophie von Seydlitz: "Jedes einzelne Mitglied muss die Marke Flair nach innen und außen leben und sich mit den Inhalten zu 100 % identifizieren."

Sie versprach eine sehr enge Zusammenarbeit und regen Austausch zwischen den Hoteliers und der Flair Zentrale. Von Seydlitz: "Eine intensive Zusammenarbeit stärkt die Vermarktung, löst eventuelle Probleme und bringt zukunftsweisende Entscheidungen, die allen Mitgliedern zugute kommen. Der Erfahrungsaustausch ist eine tragende Säule des Marketingkonzeptes. Nur so können wir Dinge verbessern und Missstände ändern."

Einen neues Messekonzept sowie ein Relaunch der Gäste-Zeitschrift werden außerdem ein weiteres Signal mit Außenwirkung haben. Traditionell und heimatbewusst und dabei modern und frisch - Gegensätze, die keine sein müssen, sondern bei den Flair Hotels eine nachhaltige Symbiose eingehen und auch ein Versprechen an die Gäste ist.

Bei der Jahrestagung wurde auch der Flair Vorstand neu gewählt. Bestätigt wurde Hans-Joachim Stöver als 1. Vorsitzender. Als 2. Vorsitzende wurde Petra Holzinger wieder gewählt und als 3. Vorsitzender Willi F. Götz. Josef Nieder ist Schatzmeister, Daniel Reuner ist Schriftführer und Rainer Sievers sowie Sascha Bannier sind Beisitzer beim Flair Hotel e. V.

Hans-Joachim Stöver bedankte sich für das Vertrauen der Flair Mitglieder: "Ich freue mich auf die zahlreichen spannenden Aufgaben, die jetzt vor uns liegen und ich bin sicher, dass wir in den kommenden Monaten große Schritte nach vorne gehen."

Auf der Tagung wurde auch beschlossen, das Bewertungsmanagementtool "TrustYou" einzuführen. Hier werden die Bewertungen der Gäste übersichtlich zusammengefasst und der Hotelier kann sehen, was dem Gast besonders am Hotel gefallen hat, was ihm wichtig war und welche Kriterien in seine Bewertung mit eingeflossen sind.

Neuigkeiten und Trends präsentierten die Partner-Firmen in Form von spannenden Vorträgen und Präsentations-Ständen, an denen die Teilnehmer die Produkte kennen lernen und begutachten konnten.

Flair Auszeichnungen

Wie in jedem Jahr wurde auch diesmal das Flair Hotel des Jahres und der Flair Koch des Jahres 2017 gewählt. Dem Hotel, in dem die diesjährige Tagung stattfand, das Flair Hotel Nieder, wurde die Auszeichnung "Flair Hotel des Jahres 2017" verliehen. Die Gastgeber Josef und Christine Nieder freuten sich sehr, dass ihr Hotelkonzept mit vielen umfangreichen Veränderungen mit dieser Auszeichnung belohnt wurde. In den letzten Jahren haben beide zusammen mit exzellenten Profis die Zimmer, den Wellness- und Tagungsbereich komplett neu gestaltet. "Die Gäste lieben unsere neuen Zimmer, die wir mit viel Naturmaterialen und warmen Farben gestaltet haben. Bei der Konzeption haben wir großen Wert darauf gelegt, dass ausschließlich Materialien aus unserer Heimat, dem Sauerland, verwendet werden", Josef Nieder.

So präsentieren sich die Zimmer mit viel Holz und Schiefer, teilweise auch mit einer im Raum stehenden SPA- Badewanne und finden viel Anklang bei den Gästen.Ein ganz besonderes Extra ist der Natur-SPA im großen Garten des Flair Hotel Nieder. Der Naturbadeteich lädt zum Schwimmen ein und die Garten-Sauna zum Entspannen.

Den Titel "Flair Koch des Jahres 2017" bekam Thomas Heimberger, Küchenchef und Inhaber vom Flair Hotel Weinstube Lochner im fränkischen Markelsheim, verliehen. Der leidenschaftliche Koch versteht es hervorragend, die rustikalen und bodenständigen Speisen raffiniert mit kreativen Interpretationen und höchsten qualitativen Ansprüchen zu verbinden. Thomas Heimberger: "Ich bin sehr stolz auf diese Anerkennung. Ehrliche hausgemachte regionale Küche und ein guter Tropfen heimischer Wein vereinen unseren Flair Heimat Genuss und begeistern unserer Gäste."





Flair Hotelkooperation

Die zurzeit 60 Flair Hotels in Deutschland, Österreich und Italien bieten vielfältige Urlaubsmöglichkeiten für die ganze Familie an landschaftlich attraktiven Standorten. Geschäftsreisende fühlen sich ebenso wie Tagungsteilnehmer wohl in den individuell gestalteten Häusern. Das Thema Regionalität steht im Fokus der Kooperation. Jedes Flair Hotel präsentiert sich bei seinen Gästen mit den Stärken und dem Typischen seiner Heimat, immer authentisch, einzigartig und unverwechselbar. Die Kooperation, die ihren Sitz in Ochsenfurt hat, versteht sich vor allem als Netzwerker für die Hotels und unterstützt, fördert und hilft kompetent wo es nötig ist. Mehr Informationen: www.flairhotel.com.

