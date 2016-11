"Lokalzeit extra - im Einsatz für andere"

Ohne sie würde vieles in Nordrhein-Westfalen nicht funktionieren. Sie

setzen sich selbstlos ein für andere. Und das in ihrer Freizeit und

ohne Geld dafür zu bekommen: die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler.

Laut Familienministerium engagieren sich in NRW 41 Prozent der

Bewohner ehrenamtlich - also fast jeder zweite.



Am 2. Weihnachtstag widmet die "Lokalzeit am Samstag" dem Thema

Ehrenamt und vor allem den fleißigen Helfern von 19.30 bis 20.00 Uhr

eine Sondersendung. Eine halbe Stunde lang stellt die Sendung die

Menschen vor, die sich in NRW ehrenamtlich für andere einsetzen und

verleiht - mit Unterstützung des WDR Intendanten Tom Buhrow - zum

ersten Mal den Zuschauer-Preis "Ehrwin des Jahres": Die

Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler werden geehrt - daher kommt das

"Ehr". Die Lokalzeit empfindet diese Menschen als Gewinn - "-win".



Die Lokalzeiten im WDR Fernsehen sagen den Menschen, die sich

ehrenamtlich engagieren, bereits jeden Monat "Danke" und verleihen

den "Ehrwin des Monats". Aus dem Kreis dieser Preisträger kommt auch

der "Ehrwin des Jahres".



Die Zuschauerinnen und Zuschauer können vom 26. November bis zum 10.

Dezember unter

http://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/ehrwin-des-jahres-102.html

abstimmen, wer "Ehrwin des Jahres" werden soll.



Unter http://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/ehrwin-lokalzeit-am-sams

tag-102.html werden alle Monats-Preisträger mit ihrem Engagement

vorgestellt.



Moderation: Anne Willmes







