Fachkraft hin oder her, passt der Ausländer in unser Team?

Das öffentlich geförderte Projekt INTERNATIONAL_QUALI unterstützt Unternehmen langfristige Personalentwicklungsstrukturen für interkulturelle Teams und ausländische Fachkräfte aufzubauen

(firmenpresse) - In Deutschland herrscht eine Arbeitskultur, die sich von der Arbeitskultur zahlreicher Länder stark abhebt. Und so geschehen jeden Tag in Baden-Württembergischen Unternehmen interkulturelle Konflikte und Missverständnisse, die Teams trennen. Führungskräfte können sich beim Management ausländischer Fachkräften und interkultureller Teams überfordert fühlen. Ausländische Fachkräfte sind meistens gut qualifiziert und motiviert, trotzdem überstehen sie die Probezeit oftmals nicht oder kündigen selbst: sie fühlen sich in ihrer Aufgabe unsicher, sprechen zu langsames Deutsch oder verstehen die Fachsprache nicht. Sie passen eben nicht ins Team. Und so verlieren Unternehmen jeden Tag wertvolle ausländische aber auch deutsche Mitarbeiter.



Um dagegen zu steuern, startet BEN Europe Institute für baden-württembergische Unternehmen das Projekt INTERNATIONAL-QUALI. Dieses verfolgt drei Ziele: die Steigerung der Sicherheits-, Zufriedenheits- und Effizienzgrade der ausländischen Mitarbeiter, die Verbesserung der Zusammenarbeit interkultureller Teams sowie die Erarbeitung von Dokumentation und Vorbereitung von interkulturellen Projektlotsen für die nachhaltige Projektsicherung im Unternehmen. Dafür werden z.B. Ist-Soll- und Kompetenz- Potential-Analysen, Sprach- und interkulturelles Coaching, Learning on the Job-Maßnahmen, Teamtrainings- und buildings, Mentoring und Online bzw. E-Learning Methoden eingesetzt.



INTERNATIONAL_QUALI ist ein Projekt von BEN Europe Institute und gehört zum ESF-Bundesprogramm „Fachkräfte sichern – weiter bilden – Gleichstellung fördern“. Die ESF-Sozialpartnerrichtlinie ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), der BDA I Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Am 26.01.17 findet eine Informationsveranstaltung für interessierte Unternehmen in Ettlingen statt.





BEN Europe Institute ist ein Unternehmen für Projekte mit internationalem Charakter: Bildungsträger und Unternehmensberater für interkulturelles Management, Agentur für internationales Personalmanagement sowie für Internationalisierungsprojekte.



Unsere Kernkompetenzen? Wir bauen internationale und interkulturelle Brücken! Und dies konkret



 zwischen Menschen und Menschen (z.B. Verbesserung der Zusammenarbeit von interkulturellen Teams, interkulturelles Networking oder Mentoring oder die Entwicklung interkultureller Kompetenzen für den Job oder für das Studium in Deutschland und Ausland),



 zwischen Menschen und Unternehmen (z.B. International Human Resources oder Personalentwicklung) und



 zwischen Unternehmen und Unternehmen bzw. Organisationen. Ein paar Beispiele aus unserer Praxis sind z.B. interkulturelles Marketing, Durchführung von Geschäftsanbahnungsreisen im Ausland und Deutschland, die Entwicklung von interkultureller Kompetenzen für Geschäftsbeziehungen mit Auslandskunden). Wir sind auf spanisch- und portugiesisch sprechende Länder spezialisiert.

BEN Europe arbeitet für die verantwortungsbewusste und nachhaltige Entwicklung des europäischen Wirtschafts-, Kultur-, und Bildungsraumes. Mit unserer Arbeit leisten wir einen Beitrag zum Auf – und Ausbau von wirtschaftlichen und interkulturellen Brücken zwischen Unternehmen und internationalen Mitarbeitern, Projekten und Märkten.



Wir verpflichten uns zu verantwortungsbewusster Arbeit und nachhaltigen Projekten, mit einer strategischen europäischen Vision, Leidenschaft, Verantwortung und Wertschätzung unserer Weltkulturen.



www.beneurope.com

www.beneurope-institute.de

www.bridge4professionals.de



BEN Europe Institute GmbH

