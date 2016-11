Mitteldeutsche Zeitung: zum Rentenkonzept

(ots) - All diese Maßnahmen weisen die richtige Richtung, in

Euro und Cent aber bringen sie wenig bis nichts. So wird die

gesamtdeutsche Rentenangleichung in ihrer Wirkung viele enttäuschen.

Zwar steigt der Wert jedes angesammelten Rentenpunktes im Osten

allmählich auf den Westwert an, zugleich werden aber die im Osten

noch immer niedrigeren Arbeitseinkommen nicht mehr für die

Rentenberechnung hochgewertet. Unter dem Strich wird die Mehrzahl der

Ruheständler im Osten durch die Reform ein paar Euro mehr in der

Tasche haben.Für andere ändert sich nichts, einigen aber drohen sogar

Abschläge. Und: Es fehlen Maßnahmen gegen die absehbar steigende

Altersarmut und soziale Ungerechtigkeit.







