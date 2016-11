Mitteldeutsche Zeitung: zum Kleinen Waffenschein

(ots) - Einzelne Gruppen hatten zuletzt durchaus Grund zur

Sorge: Frauen am Kölner Hauptbahnhof zum Beispiel oder Flüchtlinge in

Sachsen. Es hat auch wenig Sinn, Menschen ihre Ängste einfach

ausreden zu wollen. Es handelt sich in der Regel ja um Erwachsene.

Nur: Aus der kriminellen Realität in Deutschland lassen sich diese

Ängste kaum herleiten. Sie müssen ihre Wurzeln andernorts haben - in

einer zunehmenden sozialen Unsicherheit, einer die Nervosität

anfachenden Digitalisierung oder in einer Weltlage, die so unsicher

erscheint wie lange nicht. Doch Schreckschusspistolen, Pfefferspray

und Reizgas helfen nicht gegen soziale Unsicherheit. Sie können

stattdessen selbst zum Risikofaktor und Gefahrenherd werden.







