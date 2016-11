Graz Design entwirft schicke Wandtattoos

(firmenpresse) - Wer modern wirken möchte, sollte auch bei der Innenraumgestaltung mit der Zeit gehen. Poster ohne Bilderrahmen wirken billig. Bilderrahmen wirken störend. Warum nicht einfach ein zeitlos schönes Wandtattoo von Graz Design bestellen? Hunderte Designs werden in ganz unterschiedliche Rubriken vorsortiert. Ob Autos, Wildtiere, Sternenbilder, Elfen oder Sprüche, mit Graz Design muss der suchende Kunde fündig werden. Mit dem Wandtattoo werden eine Anleitung und ein Probeaufkleber mit geliefert, damit man am eigentlichen Schmuckstück viel Freude haben wird. Gefällt es einem doch irgendwann nicht mehr, kann es rückstandsfrei entfernt und gegen ein anderes Motiv getauscht werden.

Graz Design gibt nicht lediglich die Motive vor, diese lassen sich in ganz verschiedenen Farbtönen bestellen. Der Kunde kann dabei auch selber etwas kreativ werden und verschiedene Motive miteinander kombinieren. Mit http://www.graz-design.de/wandtattoo/ setzen sich die meisten Motive bereits aus mehreren Elementen zusammen. Genau dadurch gewinnen sie an Klasse und können dem Raum das gewisse Extra geben. Es wird dabei keinen Stil geben, für den sich kein Wandtattoo finden würde.

Selbst wenn Wandtattoos sehr modern sind, kann der Kunde mit Graz Design sogar in der Rubrik „Retro“ alte Zeiten würdigen. Viele der Motive oder Slogan werden einem in dieser Rubrik bereits bekannt vorkommen. Es wäre mit Graz Design als sehr modernes Retro zu verstehen, welches wiederum eine ganz eigene Stilwirkung entfalten wird.

Wer nicht nur seine Wand verschönern möchte, wird mit Graz Design auch sehr viel Auswahl für Fensterbilder, Wandsticker, Fliesenaufkleber oder Glas Magneten finden. Auch weitere Dekoelemente finden sich im Sortiment, Graz Design entwirft laufend neue Stücke.

Wandtattoos werden meist in nur einer Farbe angefertigt und entwickeln direkt auf der Wandoberfläche deswegen eine ganz eigene Atmosphäre. Mit einem schicken Zitat kann dem Raum auch ein Motto gegeben werden, Türaufkleber werden auch auf Möbeln mit glatten Flächen Halt finden. Viele Kunden bestellen bei Graz Design aus gutem Grund nicht nur einmal. Im Leben gibt es immer Veränderungen. Auch in der Wohnung sollte sich gelegentlich etwas ändern. Mit ein paar schicken Wandtattoos ist diese Veränderung schnell herbei geführt, ohne dass sich bei den eigentlichen Möbeln, dem Teppich oder der sonstigen Raumgestaltung etwas ändern muss. Mit Graz Design wird Wohnen einfach lebendiger. Deswegen sind Wandtattoos und Fensterbilder vor allem für die Kinderzimmer, die Kindergärten oder Bildungseinrichtungen ein sehr interessantes Stilmittel. Mit der richtigen Auswahl werden sie auch Büroräume oder Wartezimmer verschönern. Mit Wandtattoos werden dem Kunden von Graz Design keine Grenzen gesetzt, er kann einfach seine eigene Gedankenwelt ausleben und Akzente setzen.





Graz Design

Paul Graz

Graz Design

Alte Straße 58

D-27432 Bremervörde

Telefon: 04761 9261350

Email: info(at)graz-design.de

Firma: Graz Design

Ansprechpartner: Paul Graz

Stadt: D-27432 Bremervörde

