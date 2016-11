24 tolle Überraschungen warten im Online-Adventskalender

PHICOMM Europe versüßt allen Teilnehmern mit hochwertigen Preisen die Adventszeit.

(firmenpresse) - Unterhaching, November 2016 - Auf der offiziellen PHICOMM-Facebook-Seite warten jeden Tag ein oder mehrere Preise auf die Gewinner. Zwischen dem 1. Dezember und Heiligabend verbergen sich hinter den Türchen unter anderem Smartphones, viele originale PHICOMM-Werbeartikel, ein Schanzer-Fanpaket des FC Ingolstadt 04 sowie ein von den Spielern signiertes Eishockey-Trikot des ESV Kaufbeuren.



Mitmachen ist ganz einfach: Täglich das passende Türchen des Tages anklicken und die angeforderten Kontaktdaten eingeben. Es gibt auch einige Türchen, bei welchen die entsprechenden Fragen passend zum jeweiligen Tagespreis beantwortet werden müssen.



Über den jeweiligen Tagesgewinner entscheidet natürlich das Los. Die Tagesgewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten anschließend ihren Gewinn per Post.



Alle weiteren Informationen und die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel stehen online auf der PHICOMM-Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/PhicommEurope/ zur Verfügung.

PHICOMM Europe freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und wünscht allen Teilnehmern eine besinnliche Adventszeit.







Die Phicomm (Shanghai) Co., Ltd (früher: Shanghai Feixun Communication Co., Ltd). mit dem Markennamen - PHICOMM - ist ein High-Tech-Anbieter von Endgeräten für mobile Kommunikation sowie Netzwerklösungen und Systemtechnik. Um sich auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt zu positionieren, wurde im Herbst 2012 die Phicomm Europe GmbH mit Firmensitz im Süden von München gegründet. Seitdem hat sich PHICOMM auf dem Weg als Anbieter innovativer Kommunikationstechnologie (u.a. Smartphones und Netzwerkprodukte) mit den Schwerpunkten von europaweitem Vertrieb, Service und dem technischen Support schnell etabliert und erfolgreich weiterentwickelt.

Mit der Vision - das Leben unserer Kunden durch innovative Kommunikationstechnologie zu bereichern und neue Erlebniswelten zu schaffen - arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Wir bieten effiziente und intelligente Lösungen für den Privatkunden, Kleinunternehmer sowie für Business-Anwender. Als Geschäftskonzept wird das B2B-Businessmodel in ganz Europa zu ausgewählten Distributions- und Systempartnern zugrunde gelegt. Weitere Informationen finden Sie auf www.phicomm.de und https://www.facebook.com/PhicommEurope/.



