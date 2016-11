XCMG veröffentlicht XCMG-Cloud und Goldstandard "Advanced and Endurable" bei Präsentation maßgeblicher Produkte auf der bauma China 2016

(ots) - Der weltweit führende

Baumaschinenkonzern XCMG machte am 22. November auf der bauma China

2016 mit einer Markteinführung von neuen Produkten, Technologien und

Baulösungen unter dem Motto "Ingenuity & Intelligent Manufacturing

for You" auf sich aufmerksam. Er kündigte u. a. den branchenersten

Goldstandard "Advanced and Endurable" an und veröffentlichte die heiß

ersehnte XCMG-Cloud.



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161124/442863



"'Advanced and Endurable' ist das Versprechen von XCMG an den

Markt und an Kunden hinsichtlich technologischer Neuerungen und

garantierter Produktqualität, wobei Branchenwerte mithilfe der

fortschrittlichsten und beständigsten Produkte und Entwicklungen auf

dem High-End-Markt weiter gefördert werden", so Li Suoyun,

stellvertretender Manager von XCMG.



"XCMG hat umfassende globale F&E-Systemzentren im XCMG Research

Institute aufgebaut, in denen alle Ressourcen aus Europa, den USA und

Brasilien integriert wurden, und arbeitet an anpassungsfähigen

Forschungszentren, um den Kundenbedarf zu decken."



XCMG stellt auf der viertägigen Messe 70 Baumaschinen, 45

Kernkomponenten und nicht materielle Produkte sowie umfangreiche

Speziallösungen aus, um die eigenen technologischen Errungenschaften

und das ultimative Streben nach dem Goldstandard "Advanced and

Endurable" zu präsentieren. Zu führenden Produkten zählt der

achtachsige, 1.200 Tonnen schwere Geländekran XCA1200, der

intelligente Geländekran XCA60_E und die S9 Plattformpumpe HB52K, die

zusammen mit dem führenden deutschen Betonmaschinenhersteller Schwing

entwickelt wurde.



Unterdessen wurde die XCMG-Cloud offiziell bei der Eröffnungsfeier

veröffentlicht. Die XCMG-Cloud ist die erste industrielle

Cloud-Plattform, die auf der Datenbank und den Informationssystemen

von XCMG basiert und über eine Partnerschaft mit Alicloud angeboten



wird, dem Cloud-Computerdienst von Alibaba. Die äußerst inklusive

XCMG-Cloud besteht aus drei Plattformen: IaaS (Hauptplattform), PaaS

(Kernplattform) und SaaS (Big-Data-Anwendungsplattform).



"Zukünftig besitzen Sie die Plattform oder die Plattform besitzt

Sie", erklärt Yang Yong, stellvertretender Geschäftsführer von XCMG.

"Wir haben eine XCMG-Cloud-Plattform entwickelt, die offen und sicher

für Freigaben ist. Wir bauen auch an einem neuen 'Ökosystem', um die

globale Technologie anzuführen, neue Standards zu setzen und Daten

mit unseren Partnern zu integrieren."



"Advanced and Endurable" ist XCMGs Standard zur Schaffung von

Mehrwert, während die XCMG-Cloud die intelligente Grundlage der

kundenorientierten Philosophie des Unternehmens bildet, die das XCMGs

Motto "Ingenuity & Intelligent Manufacturing for You" widerspiegelt.



Informationen zu XCMG:



XCMG ist ein multinationaler Hersteller von Schwermaschinen, der

in der globalen Baumaschinenbranche derzeit auf Platz neun rangiert.

Das Unternehmen exportiert in mehr als 173 Länder und Regionen.



Nähere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com oder den

XCMG-Seiten auf Facebook (https://www.facebook.com/XCMGGroup),

Twitter (https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube

(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linke

din.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%2Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-

A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und Instagram

(https://www.instagram.com/xcmggroup/).







Pressekontakt:

Han Zhang

+86-516-87739408

xcmg_media(at)163.com



Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

XCMG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.11.2016 - 19:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1429309

Anzahl Zeichen: 3984

Kontakt-Informationen:

Firma: XCMG

Stadt: Shanghai





Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung