Virtual Reality - Die Technologie der Zukunft auf dem Vormarsch

Stellen Sie sich vor Sie sind im Urlaub. Ihr Tagesausflug auf einer wunderschönen Insel führt Sie in eine traumhafte Bucht mit feinem, weißem, pudrigem Sandstrand, türkisblauem, klarem Wasser, umgeben von einem grünen Pinienwald. Ihr Weg zu der Bucht war beschwerlich, aber der Blick, den Sie jetzt haben ist unbezahlbar.

(firmenpresse) - Diesen Blick würden Sie am liebsten rundherum aufnehmen, so wie Sie ihn gerade erleben. Sie möchten das gerade erlebte mit Ihren Lieben zu Hause teilen. Den Moment so wiedergeben, wie Sie ihn wahrgenommen haben. Mit einer handelsüblichen Kamera reicht die Aufnahme gerade nach vorne, was jedoch links und rechts um Sie geschieht, lässt sich nur nacheinander aufnehmen. Jetzt gibt es eine Kamera, die für Sie den Ausblick rundherum festhält. Eine Kamera, dessen Aufnahmen nicht mehr vieler Worte und Erklärungen bedürfen, die 360 Grad Kamera.



Mit dieser neuen Technologie halten Sie Ihre Erlebnisse auf eine ganz neue Arte und Weise fest. Ob der Kindergeburtstag oder die Grillparty im Garten, beeindruckende Landschaften, Ausflugsziele. Momente in denen Ihre Freunde um Sie herum tanzen, Ihre Kinder den Raum mit Lachen und Spielen erfüllen, so wie viele weitere wunderschöne Momente können Sie nun mit einer 360 Grad Aufnahme filmen. Wenn Sie sich die Aufnahmen später ansehen, dann werden Sie das Gefühl haben noch einmal mitten drin zu stehen.



Seit einiger Zeit rollt ein nahezu unumgänglicher Trend auf uns zu und dieser ist in 2 Wörtern zu beschreiben, Virtual Reality. Dem ein oder anderen mag dieser Trend noch nichts sagen, aber viele haben diesen Begriff schon einmal gehört bzw. auch schon unbewusst erlebt. Man taucht in eine Welt, die nicht real ist, sich jedoch real anfühlt.



Sei es die dicke Hummel, die von der Kinoleinwand direkt ins Gesicht fliegt, dabei sitzt man lediglich mit 3D Brille im Saal und taucht in die Welt der Filme ab. Oder man kämpft zu Hause von Angesicht zu Angesicht mit einem gefährlichen Gegner einer Spielekonsole. Möglicherweise läuft auch bald jeder mit einer sogenannten VR-Brille (Virtual-Reality-Brille) durch die Gegend. Es gibt mittlerweile unzählige Möglichkeiten in eine virtuelle Realität abzutauchen, ABER es ist doch sicherlich nichts schöner, als noch einmal in eine bereits erlebte Welt einzutauchen. An Orte, die man selbst aufgenommen und durch die eigenen Augen gesehen hat.





Es gibt die 360 Grad Kameras in verschiedenen Varianten und man sollte schon den einen oder anderen Euro auf den Tisch legen, um unvergessliche Aufnahmen zu erleben, aber es lohnt sich in jedem Fall sich solch eine Kamera anzuschaffen. Es gibt gut erschwingliche Kameras für die Hobbyfilmer unter uns, aber auch vom fortgeschrittenen Filmer bis hin zum Profi lässt sich ein passendes Model finden. Es gibt sogar bereits Modelle, mit denen Sie wortwörtlich in eine andere Welt abtauchen können. Wasserfeste 360 Grad Kameras. Mit Ihnen kann der Badeurlaub, der nächste Surf-Trip, oder der Tauchgang in die Tiefe der Meere und Seen auf eine ganz neue Art zu einem Erlebnis werden.



Die Technologie der virtuellen Realität wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Entwicklung steht kurz vor dem Durchbruch und wird unseren Alltag erreichen.













http://kameraz.de/



Kameraz.de beschäftigt sich mit der neuen Technologie der virtuellen Realität. Wir stellen die interessantesten Modelle vor und zeigen in ausführlichen Ratgebern, wie die neue Technik optimal angewendet wird. Die Virtual Reality wird ein zunehmender Faktor in unserer Gesellschaft.

