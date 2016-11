Mittelbayerische Zeitung: Ein brüchiger Burgfrieden / Kommentar zum Rentenkonzept von Andrea Nahles

(ots) - Viel Getöse um die künftige Rentenpolitik. Erst

tagen die Koalitionsspitzen im Kanzleramt und nur ein paar Stunden

später am nächsten Morgen legt Sozialministerin Andrea Nahles ihren

Bauplan für die Großbaustelle Altersversorgung vor. Man könnte fast

von einer Art Burgfrieden innerhalb der Koalition sprechen. Immerhin

hat man sich auf die Angleichung der Rentensysteme in Ost und West

verständigt, die 35 Jahre nach der Wiedervereinigung vollzogen sein

soll. Es soll zudem mehr für Menschen getan werden, die wegen

Krankheit nicht mehr voll arbeiten können. Eine bessere

Erwerbsminderungsrente ist lange überfällig. Doch bei Lichte besehen

zeigt sich, es handelt sich um einen brüchigen Frieden. Nahles machte

gleich nach dem nächtlichen Gipfel deutlich, wo die Bruchstellen

liegen. Und es sind viele. Eine Solidarrente für Geringverdiener, die

lange für nur wenig Lohn gearbeitet haben, wird es nicht geben.

Vorerst jedenfalls. Auch auf Haltelinien, wie sie die SPD mit einer

Untergrenze beim Rentenniveau sowie einer Obergrenze beim

Beitragssatz festzurren will, waren mit der Union nicht zu machen.

CSU-Chef Horst Seehofer wiederum ging mit seinem Plan, die

Mütterrente auszudehnen, ebenfalls baden. Die CDU ist der Auffassung,

man solle gar nichts ändern. Es kostet ohnehin weitere Milliarden,

vor allem aus dem Bundestopf, weniger aus der Rentenkasse. Man muss

kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sowohl SPD und CSU ihre

Lieblingsprojekte in Sachen Rente im Wahlkampf auf die Straßen und

Plätze tragen werden. Der politische Streit um die künftige

Rentenpolitik hat gerade erst begonnen.







