Rheinische Post: Provokationen gegen Erdogan bringen nichts

(ots) - Kommentar von Martin Kessler



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan musste sich eines

Putsches erwehren und ging danach mit aller Härte und ohne

rechtsstaatliche Flankierung gegen Regierungsgegner vor. Das verdient

scharfe Kritik. Aber man muss mit dem autoritärer werdenden

Präsidenten klug umgehen. Die unverbindliche Forderung des

EU-Parlaments, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren,

lassen diese Klugheit vermissen. Der Beschluss war eine unnötige

Provokation. Das Vorhaben der Abgeordneten ist folgenlos, ärgert

Erdogan aber maximal. Die EU ist gut beraten, wenn sie konkret die

Verfehlungen der türkischen Regierung anprangert und die zu Unrecht

Verfolgten in Schutz nimmt. Aber sie darf nicht übersehen, dass

Erdogan ein zwar schwieriger, aber noch immer verbündeter Präsident

ist. Das verlangt vom EU-Spitzenpersonal eine Gratwanderung. Ein

offizieller Stopp der Beitrittsverhandlungen ist auch unnötig, weil

dieser Prozess derzeit ohnehin stockt. Er nähme zudem den wenigen

noch vorhandenen demokratischen Oppositionskräften in der Türkei die

Beitrittsperspektive. Am Ende werden die Noch-Partner Türkei und EU

zu Feinden - zum Schaden beider.







