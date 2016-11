Zeichnen lernen wie ein Profi in der Online-Zeichenschule www.jeder-kann-zeichnen.de

Mit Video-Tutorials von Diplom-Designer Marcel Bender erfolgreich kreativ werden

Es ist immer der richtige Zeitpunkt, das Zeichnen zu lernen.

(firmenpresse) - Wer professionell zeichnen lernen möchte, hat dazu ab sofort in der Online-Zeichenschule „Jeder kann zeichnen“ die Möglichkeit. Mittels aufeinander aufbauender Video-Tutorials können die Zeichenschüler Schritt für Schritt detaillierte Zeichnungen entwerfen.



Gründer der neuen Plattform und Urheber der Video-Tutorials ist Diplom-Designer Marcel Bender aus Groß-Gerau. Die Idee zur Online-Zeichenschule kam dem hauptberuflichen Schnellzeichner während seiner Auftritte: „Überall dort, wo ich Menschen zeichne, erhalte ich das gleiche Feedback: ‚Oh, so schön wie Sie würde ich auch gerne zeichnen können!’ Da lag das Projekt für mich nahe“, erklärt der Künstler.



Die Online-Zeichenschule „Jeder kann zeichnen“ richtet sich vor allem an Anfänger, die gerne kreativ werden möchten. „Ich nehme die Menschen an die Hand und erkläre ihnen von Grund auf, wie man eine Zeichnung aufbaut“, so Bender. Angefangen bei der Auswahl der optimalen Zeichenmaterialien über die Konstruktion von Vorskizzen bis hin zur Ausarbeitung der Zeichnungen erfahren die Zeichenschüler auch so manchen Geheimtipp vom Experten – denn der kennt die typischen Anfänger-Fallen genau und weiß, wie man diese ganz einfach umgehen kann.



Zunächst liegt der Fokus in der Online-Zeichenschule auf Porträts. Nach und nach soll das Portfolio um weitere Kategorien wie Karikaturen, Landschaften und Ähnliches ergänzt werden. „Wir reagieren gerne flexibel auf den Bedarf und richten uns nach den Interessen unserer Zeichenschüler“, sagt Bender. Flexibilität wird bei „Jeder kann zeichnen“ generell groß geschrieben. So können die Video-Tutorials einzeln oder im Paket ausgeliehen oder gekauft werden. Wer auf der Suche nach einem kreativen Geschenk für Familie und Freunde ist, hat zudem die Möglichkeit, das Video-Gesamtpaket von „Jeder kann zeichnen“ unter info(at)jeder-kann-zeichnen.de als Geschenk-Gutschein zu bestellen.



Die Online-Zeichenschule ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet und über die Internetseite www.jeder-kann-zeichnen.de abrufbar.





Der diplomierte Designer und hauptberufliche Schnellzeichner Marcel Bender gibt seine langjährige Erfahrung im Zeichnung in der Online-Zeichenschule www.jeder-kann-zeichnen.de an seine Zeichenschüler weiter – Insider-Tipps inklusive!

