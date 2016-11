Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Dr. Oetkers Reederei

(ots) - In Familien gibt es die Ruhigen und die

Lebhaften. So ist es auch in der Unternehmensfamilie Dr. Oetker. Eher

ruhig verläuft das Nahrungsmittelgeschäft. Gemäß dem Motto »Gegessen

wird immer« des früheren Chefs Dr. August Oetker kennt es in der

Regel nur kleine Ausschläge nach oben oder unten. Ganz anders

verläuft die Bilanz des größeren Schifffahrtsgeschäfts. Wie Wellen

gehen die Kurven weit nach oben und sinken dann in tiefe Täler.

Seit einigen Jahren nun schon ist die See ziemlich rau. Darunter

leiden nicht nur die Finanziers der teuren Schiffe einschließlich

großer Landesbanken, sondern auch die Handelsschifffahrt selbst.

Daher spricht einiges für die Spekulation, dass sich Dr. Oetker von

seiner Reederei Hamburg Süd trennen könnte. Mindestens genau so viel

spricht allerdings im Augenblick auch dafür, dass die

Unternehmensfamilie zusammen bleibt. Schließlich würde der Konzern

die Hälfte des Umsatzes verlieren. Den Beteiligten klingt sicherlich

noch die Warnung des 2007 verstorbenen Firmenpatriarchen Rudolf

August Oetker im Ohr: »Legt ihr alle Eier in einen einzigen Korb,

dann sind, wenn er herunterfällt, alle kaputt.«







