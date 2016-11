Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Einzelhandel

Schwieriges Geschäft

Stefan Schelp

(ots) - Man kann sich über die Amerikanisierung des

deutschen Einzelhandels ärgern. Den Mid-Season-Sale beklagen, die

Happy-Hour kritisieren, die 20-%-Off-Aktion geißeln. Ändern wird das

gar nichts, weder die Begrifflichkeiten noch den Trend zu

Dauer-Rabatt-Aktionen. Vielen Geschäften bleiben kaum noch andere

Möglichkeiten, wenn sie immer hastiger ihre Kollektionen ändern

(müssen). Nehmen wir den Textilhandel. Der ist in diesem Jahr schwer

gebeutelt, weil das Wetter so gar nicht mehr zu den Jahreszeiten

passt, und die Kollektionen daher zumeist haarscharf an den

Kundenbedürfnissen vorbeigingen. Da sind Rabatt-Aktionen das letzte

Mittel, um zu retten, was noch zu retten ist. Und dafür kann man

ausnahmsweise nicht einmal den Onlinehandel verantwortlich machen.

Black Friday hin, Onlinehandel her: Letztlich kommt es auf den Kunden

an. Der muss von jeher die Preise vergleichen und dann zuschlagen, wo

es am günstigsten scheint. Er kann gute Beratung honorieren, muss

schlechten Kundenservice sanktionieren und dann die hoffentlich

richtige Wahl treffen. Am Black Friday oder am Tag vor Weihnachten.







