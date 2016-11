Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik 2016 für Julian Maas und Christoph M. Kaiser / Komponisten erhalten Auszeichnung für Musik zu "Der Staat gegen Fritz Bauer" (FOTO)

Der mit 10.000 Euro dotierte Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik

2016 geht an die in Hamburg lebenden Komponisten Julian Maas und

Christoph M. Kaiser. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre

Komposition für den Film "Der Staat gegen Fritz Bauer". Die

siebenköpfige Fachjury lobte "die Sensibilität beim Umgang mit dem

Thema verbunden mit dem gelungenen Zusammenspiel von Bild, Rhythmus

und Musik, die eigenständige Instrumentation und die durchgehende

Stringenz der musikalischen Farbe". Die Preisverleihung fand heute

Abend (25. November 2016) im Rahmen des Fernsehfilm-Festivals in

Baden-Baden statt.



Jurybegründung



Ihre Entscheidung begründete die Jury folgendermaßen: "Für die

Vertonung von 'Der Staat gegen Fritz Bauer' komponierten Julian Maas

und Christoph M. Kaiser eine Symbiose aus Jazz und sinfonischem

Orchesterklang, die mit ihrer eigenen Klangsprache subtil und

hochsensibel auf das schicksalhafte Thema des Films eingeht und

zugleich auf sensible Weise die Charaktere der Hauptdarsteller

widerspiegelt."



Die Komponisten



Julian Maas wurde 1975 in Hamburg geboren und studierte Klavier

und Komposition am königlichen Konservatorium in Brüssel. Er

arbeitete als Komponist und Pianist u. a. mit Udo Lindenberg, Sascha

und Roachford. Christoph Maria Kaiser begann mit 14 Jahren Gitarre zu

spielen und gründete die Band "The Jeremy Days". Julian Maas und

Christoph M. Kaiser arbeiten seit dem Jahr 2003 zusammen.



Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik



Mit dem Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik werden seit 1992 alle

zwei Jahre Komponisten für ihre herausragende Filmmusik geehrt.

Gestiftet wird der vom Südwestrundfunk ausgerichtete Preis von der

Rolf-Hans Müller Stiftung Baden-Baden und der MFG Medien- und

Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Rolf-Hans Müller war als



Dirigent, Komponist und Arrangeur dem früheren SWF (heute SWR)

jahrelang eng verbunden. Bisherige Preisträger sind: Martina

Eisenreich (2014) Daniel Sus (2012), Rainer Bartesch (2010), Natalia

Dittrich (2008), Marco Hertenstein (2006), Karim Sebastian Elias

(2004), Florian Appl (2002), Johannes Kobilke (2000), Jörg Lemberg

(1998), Ralf Wienrich (1996), Frank Loef (1994) und Nikolaus Glowna

(1992).



