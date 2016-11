Weser-Kurier:Über Nahles' Rentenkonzept schreibt Hans-Ulrich Brandt:

(ots) - Große Koalition - kleine Ergebnisse. So gemein

dieser Spruch klingen mag, so zutreffend ist er diesmal. Das Warten

auf eine nachhaltige Sozialreform, die diesen Namen auch verdient

hätte, geht weiter. Wieder einmal blockieren sich Schwarz und Rot

selbst, und das, obwohl in der Rentenversicherung, für (fast) alle

spürbar, deutlicher Nachbesserungsbedarf herrscht. Und, man muss es

lobend erwähnen, Arbeitsministerin Andrea Nahles wirklich versucht

hat, in mehreren Expertenrunden einen sowohl parteiübergreifenden als

auch gesellschaftspolitisch mitgetragenen Konsens anzusteuern.

Einigen konnten sich die Koalitionsspitzen von SPD und CDU/CSU aber

leider nur auf drei Dinge: auf die - wenn auch um fünf Jahre

verspätete - Angleichung der Ostrenten, eine Ausweitung der

Betriebsrente und auf Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente.

Letzteres ist denn schon als der größte Erfolg dieser Verhandlungen

zu bezeichnen. Es ist immerhin ein kleiner Schritt in die richtige

Richtung, um der zunehmenden Altersarmut zu begegnen, wenn Menschen,

die aus gesundheitlichen Gründen auf eine Erwerbsminderungsrente

angewiesen sind, diese ein wenig aufgebessert wird. Es wäre

fahrlässig gewesen, nur zuzuschauen, wie immer mehr Rentner, die

Erwerbsminderungsbezüge erhalten, zusätzlich noch auf Grundsicherung

angewiesen sind. Ihre Anzahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren

mehr als verdreifacht. Trotz heftiger begleitender Debatten hat sich

Nahles jedoch mit ihren Vorstellungen einer "doppelten Haltelinie"

nicht durchsetzen können, sprich ein Mindest-Rentenniveau auf der

einen und ein maximaler Beitragssatz auf der anderen Seite. Auch die

von ihr geplante Solidarrente für Geringverdiener ist hinten

runtergefallen. Alles in allem also wieder einmal nur ein paar kleine

Ausbesserungsarbeiten am Netzwerk der Alterssicherung. Immerhin:

Generöse Wahlgeschenke zulasten der Sozialversicherten sind diesmal



nicht beschlossen worden. Doch der Wahlkampf hat ja gerade erst

begonnen.







