BERLINER MORGENPOST: Der Fall Dercon bleibt ungelöst / Kommentar von Volker Blech

(ots) - Der Fall Dercon hat das Zeug zum großen

Kultur-Polit-Thriller in Berlin. Zu dessen Szenario gehört, dass sich

Senatschef Michael Müller (SPD), der Dercon berufen hatte, und sein

künftiger Kultursenator Klaus Lederer (Linke) vor laufender Kamera

anbrüllen. Dercon bleibt, sagt der eine. Er muss gehen, der andere.

Aber die Realität sieht derzeit anders aus. Müller sagt an einem Tag,

er stehe hinter Dercons Vertrag, am nächsten Tag, der neue

Kultursenator werde verantwortlich entscheiden. Und Lederer will

jetzt schweigen, bis er offiziell im Amt ist. Hinter all dem

politischen Taktieren und Lavieren offenbart sich Dercons eigentliche

Tragödie. Unentschlossenheit, so heißt es schon in der Bibel,

bedeutet nichts anderes als Unglaube. Die Politik steht nicht

felsenfest hinter seiner Intendanz. Der Fall Dercon bleibt ungeklärt.



Der vollständige Kommentar unter morgenpost.de/208795821







