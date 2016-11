NOZ: NOZ: IMK-Vorsitzender Bouillon fordert härtere Strafen bei Gewalt gegen Polizei

Osnabrück. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus

Bouillon (CDU), setzt sich für härtere Strafen bei Gewalt gegen

Polizisten ein. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Samstag) sagte der saarländische Innenminister, die

Mindestfreiheitsstrafe für solche Attacken solle auf sechs Monate

steigen: "Wir müssen Härte zeigen bei Gewalt gegen die Polizei. Jeder

Täter muss wissen, dass er eine Gefängnisstrafe bekommt, wenn er die

Polizei angreift."



Mit einer Erhöhung der Mindeststrafe wäre ausgeschlossen, dass

Täter mit einer Geldstrafe davon kommen oder dass das Verfahren

eingestellt wird. Bouillon sagte: "Es ist doch deprimierend: Da wird

ein Polizist angegriffen, dann geht der Fall vor Gericht und der

Täter bekommt eine Strafe von 100 Euro. Da schüttelt doch jeder den

Kopf."



Das Saarland wird bei der Innenministerkonferenz in der kommenden

Woche (29. bis 30. November) einen entsprechenden Antrag einbringen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sei im Verzug mit seinem

Gesetzentwurf zur Strafverschärfung, der eigentlich noch in diesem

Jahr kommen sollte, sagte Bouillon.



Nach Angaben des Landes-Ministers steigt die Zahl der Straftaten

gegen Polizisten, im Jahr 2015 wurden nach der polizeilichen

Kriminalstatistik rund 64.000 Polizeibeamte als Opfer von Gewalttaten

registriert. Für das Jahr 2016 liegen noch kein Zahlen vor. "Noch

bedeutender ist, dass die Radikalität und Gewaltbereitschaft

gestiegen ist", sagte Bouillon und fügte hinzu: "Früher wurden Beamte

angespuckt oder ihnen wurde gegen das Schienbein getreten. Heute gibt

es massive Schlägereien und Körperverletzung, da muss der Staat sich



wehren."



Neben Polizisten will der Minister auch Feuerwehrleute, Soldaten

und andere Einsatzkräfte etwa vom Roten Kreuz oder Technischen

Hilfswerk per Gesetz besser schützen. Dieser Schutz müsse dabei

während des Dienstes und nicht nur bei einem konkreten Einsatz

gelten.



Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins (DAV), Ulrich

Schellenberg, hält eine Erhöhung der Strafen dagegen nicht für

zielführend. "Innenminister argumentieren immer schnell, dass Gesetze

verschärft werden müssen", sagte Schellenberg im Gespräch mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber weniger Gewalt gegen Polizisten

erzielt man nicht durch höhere Strafen, sondern durch eine höhere

Personaldichte."







