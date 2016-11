NOZ: NOZ: Rechtsmediziner Tsokos hat mehr als 200.000 Leichen in seinem Leben gesehen

Osnabrück. Michael Tsokos hat "mehr als 200.000 Leichen" in seinem

Leben gesehen. Das sagte der Leiter des Instituts der Rechtsmedizin

der Charité Berlin im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung

(Samstag). Als Rechtsmediziner untersuchte er unter anderem Leichen

von Kriminalfällen und Opfer von Kriegs- und Naturkatastrophen.

"Ungefähr 30.000 Menschen habe ich in meinem Leben bislang obduziert.

Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen und nur noch grob geschätzt."



Auch nach vielen Jahren machen den 49-Jährigen, der mehrere Bücher

verfasst hat, kindliche Todesfälle besonders betroffen. "Es passt

nicht, wenn ein 60 Zentimeter kleines Bündel Mensch auf einer zwei

Meter großen Stahlplatte vor uns liegt. Für uns ist das ein

ungewohntes Bild", sagte der Vater von fünf Kindern. Vor allem das

Vorgehen vieler Behörden und das häufige Wegschauen der Gesellschaft

bedrücken ihn. "Ich habe festgestellt, dass sich über die Jahrzehnte

hier nichts verändert hat. Die Fälle von Kindesmisshandlung laufen

immer noch in den gleichen Konstellationen ab. Jugendämter sind

informiert, Behörden wissen Bescheid, Großeltern gehen zur Polizei -

trotzdem wird nichts unternommen, und am Ende ist ein Kind tot."



Neben seiner Arbeit als Rechtsmediziner schreibt Michael Tsokos

Sach- und Kriminalbücher. Zudem war er bereits mehrfach als Experte

im Fernsehen zu Gast. Eines seiner TV-Experimente fiel ihm jedoch

besonders schwer. Nachdem er Drehbuchautorin Elisabeth Herrmann für

einen Film rechtsmedizinisch beraten hatte, sollte er den

Rechtsmediziner spielen. Tsokos sagte aus Spaß zu - ein Ausflug mit



unangenehmen Folgen. "Das Drehbuch in der Mail hatte ich anschließend

übersehen und kam vollkommen unvorbereitet ans Set. Das würde ich

heute nie wieder machen. Das war mein letzter Ausflug zum Film -

zumindest mit sprechender Rolle."



Denn Verabschieden kann er sich vom Fernsehen noch nicht: Im

ersten Halbjahr 2017 soll es bei Sat1 ein neues TV-Format mit dem

Gerichtsmediziner geben. Aktuell werden die Sachbücher des

49-Jährigen mit ihm als Moderator und Experte für den Privatsender

verfilmt.







