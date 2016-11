Digitale Revolution - Online Geld verdienen 2017

Immer mehr Menschen, gerade in Deutschland, bemerken, dass es nicht nur Abzocke ist, wenn es heißt "Ich verdiene mein Geld im Internet". Es gibt inzwischen valide Methoden, wie . . .

Win-Win-Marekter Lars Pilawski aus Chile

(firmenpresse) - Das Jahr 2016 geht zu Ende und einige Marketer schauen auf ein erfolgreiches und revolutionierendes Jahr zurück, in dem sie ihr Online Business aufgebaut oder hochgezogen haben. Online Geld verdienen bedeutet längst nicht mehr "Da will dich jemand abzocken" oder dich auf ein Spielhölle weiterleiten. In diesem Artikel geht es um den Wandel der Onlinwelt und wie man sich diesen zu Nutze machen kann.



Onlne Geld verdienen, das geht ?



Ein ganz klares JA muss ich nach meinem letzten Jahr Online Business sagen. Man muss nicht mal eigene Produkte über einen Shop verkaufen, mit einem großen Kapital oder einer großen Idee auf den Markt springen. Im Gegenteil, diese 3 Faktoren führen bei Anfängern oft dazu, dass sie ihr gesamtes Kapital versheuen, bevor sie den ersten Cent eingenommen haben. Es gibt jedoch Methoden, um im Internet Erfolgreich zu werden, die viel schneller und risikoloser umgesetzt werden können.



Die Rede ist NICHT (betonend) von Sponsorsysteme, die alle Jahre wieder ihre Runde machen. Dabei verlieren viele Jungeinsteiger nach ein paar Glücksmomenten meist ihr komplettes Geld und haben dabei nicht mehr Lehrgeld gezahlt, weil sie kein Stückchen schlauer sind, als vorher. Nein, die Schlagwörter, mit denen ich Sie wecken will, heißen Affiliate und Digitale Produkte. 2 Methoden, um Geld zu verdienen und dabei risikolos zu starten. Diese revolutionierenden Diese Methoden machen den Start in das Online Business zwar nicht leicht, lassen sich aber Stück-für-Stück ohne finanzielles Risiko umsetzen.



Was ist Affiliate ?



Affiliate-Marketing bedeutet Empfehlungsmarketing. Man kann hier entweder manuell mittels Online-Diskussionen oder mittels Webseiten Produkt-Tests fahren oder Produkte beschreiben. Anschleßend gilt es, mittels sogenannter Affiliate-Links Produkte anderer Shops zu bewerben. Für jeden Kauf gibt es dann eine Provision, die der Empfehler ausgezahlt bekommt. Sucht man sich dazu noch eine tolle Nische auf dem Markt, kann man sich durch die Suchmaschinen ganz schnell viele kostenlose Besucher auf die Webseite ziehen und dadurch beginnen, automatiserte Einnahmen zu erzielen.





Was ist mit Digitalen Produkten ?



Digitale Produkte können E-Books, Video-Kurse, Automatische Dienstleistungen oder sogar Musik bzw. Filme sein. All diese Möglichkeiten muss man lediglich einmal erstellen und hat anschließend keine Kosten mehr. Einmal aufbereitet kann man ein solches digitales Produkte dann auf dem Markt anbieten und immer wieder verkaufen, ohne auf eine Marge zu achten. Hier fallen schon mal viele Probleme, wie Gewinn/Umsatz und Herstellungskosten weg, die Verkäufer sonst haben. Anschließend sucht der neue digitale Produkthersteller Möglichkeiten, seine Zielgruppe zu erreichen, um sein digitales Produkt unter die Leute zu bringen. Aber auch das ist in Zeit von Google, Sozialen Netzwerken, Viralmailern und Werbebannern in der Online-Welt kein Problem mehr.



Aussicht auf 2017:



Meine klare Empfehlung heißt: Falls Sie noch nicht am Aufbau Ihres kleinen eigenen Online Businesses sind, wird es nächstes Jahr höchste Zeit. Jeder gesunde Mensch kann Texte schreiben und diese mit Affiliate-Links in einer Webseite platzieren. Jeder kann Dinge, die andere nicht können und diese als Coaching-Elemente in E-Books oder Videos zusammen fassen kann. Klar muss man einige Dinge dazu lernen, aber Lernen müssen wir unser Leben lang. Warum also nicht gleich Dinge, die unsere nahe Zukunft bereichern.



Der erste Schritt:



Ich werde von vielen Partnern immer gefragt "Wie fange ich an? Was ist der erste Schritt? Womit sollte ich mich als erstes beschäftigen ?" Ich habe bisher dann immer die Möglichkeiten des Online Geld verdienens am Telefon, per E-Mail oder per Meeting erläutert. Allerdings wurde mir das irgendwan zu viel und ich will mehr Leute mit weniger Aufwand erreichen. Daher biete ich ab jetzt regelmäßige kostenlose Webinare an, in denen Du erfährst, wie Du mit deinem eigenen kleinen Business starten kannst. Unter https://larspilawski.de/automatisiert-kostenlos-geld-verdienen kannst du dich zu einem meiner Webinare 3 Schritte 4 stellige Einnahmen anmelden. Als Willkommensgeschenk gibt's sogar mein E-Book "Online Geld verdienen - Meine 3 Lieblingsmethoden" kostenlos dazu. Und wer weiß, vielleicht bist du dann einer meiner nächsten Partner, die ihr eigenes kleines digitales Business aufbauen.



Liebe Grüße und ein erfolgreiches Jahr 2017

wünscht der Win-Win-Marketer

Dipl.-Ing. Lars Pilawski









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://larspilawski.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Pilawski Web-Technologie

Leseranfragen:

Schlehenstraße 7, 16321 Bernau

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.11.2016 - 10:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1429346

Anzahl Zeichen: 4925

Kontakt-Informationen:

Firma: Pilawski Web-Technologie

Ansprechpartner: Lars Pilawski

Stadt: Bernau

Telefon: 015773605700



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.