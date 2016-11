DVB-T-Sender am Standort Dortmund wird am 29. November kurzzeitig abgeschaltet

(ots) -

Im Rahmen der Umstellung auf DVB-T2 am Senderstandort Dortmund wird

der DVB-T Empfang am 29. November zwischen 15.00 und 16.00 Uhr

zeitweise unterbrochen bzw. eingeschränkt sein.



Betroffen ist folgender Kanal:

Das Erste, arte, ONE, phoenix (DVB-T Kanal 48)



Nicht betroffen sind Fernsehhaushalte, die ihre Programme per Kabel

oder Satellit empfangen.







Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

WDRPressedesk(at)WDR.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.11.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429347

Anzahl Zeichen: 647

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung