Bericht über IWS im kanadischen und amerikanischen Kabelfernsehen

VANCOUVER, B.C., 25. November 2016 - International Wastewater Systems Inc. (IWS oder das Unternehmen) (CSE: IWS) (FRANKFURT: IWI) (OTC: INTWF) freut sich, bekannt zu geben, dass in einer Folge von Business Television (BTV), die im Kabelfernsehen in Kanada und den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wird, über das Unternehmen berichtet wird.



Die Episode ist Teil der Serie BTV and the CSE Present - Growth for Entrepreneurs und wird in Kanada am 26. und 27. November 2016 auf Business News Network (BNN) sowie in den Vereinigten Staaten am 4. und 10. Dezember 2016 auf Biz Television Network ausgestrahlt.



Die Folge ist auch online auf der Website von Business Television unter http://www.b-tv.com/iws-ep-312/ abrufbar.



FÜR DAS BOARD:



Lynn Mueller



Chairman & Chief Executive Officer



Nähere Informationen erhalten Sie über:

Yaron Conforti, CFO & Director

Telefon: (416) 716-8181

E-Mail: yaron.conforti(at)iws-sharc.com



Über International Wastewater Systems Inc.



International Wastewater Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Systeme von IWS recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. IWS notiert an den Börsen in Kanada (CSE: IWS), in den Vereinigten Staaten (OTC: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWI).



Über BTV



BTV ist ein halbstündiges Programm, das wöchentlich über neue Entwicklungen im Investmentsektor sowie aufstrebende Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten berichtet und den Anlegern Informationen für ihr Portfolio liefert. BTV-Moderator Taylor Thoen führt Interviews mit Fachleute und Top-Analysten und berichtet über Unternehmen direkt von ihrem Standort aus, um den Zuschauern optimale Einblicke in deren Betrieb zu bieten.







Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!











