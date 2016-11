REWE Group-Verbrauchervoting 2016 / Konsumenten wählten "Deutschlands nachhaltigste Produkte"

(ots) - Erneut vergibt die REWE Group in diesem

Jahr, zusammen mit der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V.,

den "Deutschen Nachhaltigkeitspreis" für die Kategorie "Deutschlands

nachhaltigste Produkte" Food und Non Food. Vom 10. bis 28. Oktober

konnte dieses Jahr im Internet abgestimmt werden. Insgesamt standen

57 Produkte in den Kategorien Food und Non Food zur Wahl. Alle

Produkte wurden im Vorfeld von dem wissenschaftlichen Institut CSCP

(Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production) in

Wuppertal auf ihren nachhaltigen Beitrag hin geprüft und anschließend

von der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises bestätigt.



Die Gewinner der Kategorie Food



Den ersten Platz in der Kategorie Food belegte BIONADE Holunder.

Ebenso unter die "Top 3" platzierten sich die Chiquita Bananen und

Plant-for-the-Planet - Die Gute Schokolade.



Die Gewinner der Kategorie Non Food



Die meisten Stimmen in der Kategorie Non Food entfielen auf den

Frosch Citrus Dusche & Bad-Reiniger. Unter die besten drei Produkte

schafften es auch die Frosch Reine Pflege Granatapfel Cremeseife und

der Frosch Spiritus Glas-Reiniger.



Die Gewinner konnten am 25. November im Rahmen der feierlichen

Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf ihre

Auszeichnung vom Sänger der Fantastischen Vier, Thomas D.,

entgegennehmen.



Die REWE Group begrüßt wöchentlich rund 74 Millionen Kunden in

Europa in ihren Märkten. Diese Vielzahl an Kontakten sieht der

Handels- und Touristikkonzern als Chance, um möglichst viele Menschen

für einen nachhaltigeren Lebensstil zu sensibilisieren. So auch im

Rahmen der REWE Group-Nachhaltigkeitswochen, wo sich die

Unternehmensgruppe besonders intensiv dafür einsetzt, das Bewusstsein

der Kunden für nachhaltigeren Konsum und Produkte mit

ökologisch-sozialem Zusatznutzen zu stärken.





Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird seit 2008 jährlich von der

Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit

der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden,

Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und

Forschungseinrichtungen vergeben. Mit fünf Wettbewerben, über 800

Bewerbern und 2.000 Gästen ist der Preis der größte seiner Art in

Europa.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden

Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr

2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4

Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000

Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.

In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter

in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro. Zu den

Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,

REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie die

Baumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen die

Bio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go),

das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWE

Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur

Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die

Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier's

Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours

sowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400

Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti,

Club Calimera, Cooee und PrimaSol und der Direktveranstalter

clevertours.com.







Datum: 26.11.2016 - 11:00

