Erfolgreich durch mentale Stärke

Sportschützin Sophie Pusterhofer führt ihre Schützenkollegen durch Mentaltraining punktgenau zum Erfolg

Punktgenau

(firmenpresse) - Um als Sportschütze langfristig Erfolg zu haben braucht es mehr als nur ausdauerndes Training. Immer mehr Sportler erkennen das und arbeiten sich mit Hilfe von mentalen Training zu persönlichen Bestleistungen.



Sophie Pusterhofer ist als diplomierte Mentaltrainerin Expertin auf diesem Gebiet. Vor rund drei Jahren gründete sie das Unternehmen "Punktgenau". Gemeinsam mit ihrem Partner Uwe Gessl begleitet sie Sportschützen auf ihrem Weg zum Erfolg - quasi von Sportschützen für Schützenkollegen.



Impulse für Kollegen

"Als langjährige Sportschützen sind uns die technischen und mentalen Herausforderungen bestens bekannt. Früher mussten Schützen mühevoll im Internet oder der Fachliteratur stöbern, um mentale Impulse zu finden. Mit ?Punktgenau' haben wir versucht, diese Informationen zu bündeln und für Schützen aller Disziplinen und Altersklassen adäquate Lösungen zu bieten", erklärt Sophie Pusterhofer.



Die beiden Jungunternehmer haben ihr Unternehmensportfolio an den Bedürfnissen der Sportschützen orientiert. Das Hauptseminarprogramm "Auf dem Weg zum perfekten Schuss" ist in drei Modulen aufgebaut. In insgesamt fünf Tagen lernt man vom Grundwissen zum Mentaltraining über die Visualisierung von Trainingsabläufen bis hin zu den geheimen Kräften des Erfolgs alles, was man als Sportschütze zu diesem Thema wissen sollte. Zudem gibt es spezifische Angebote für Vereine sowie Einzelcoachings.



Online Training

Weil nicht alle Sportschützen Seminare vor Ort zu besuchen können, setzt "Punktgenau" auf zeitgemäße Onlineangebote. "Uns ist es wichtig, auch Schützen, die weiter weg wohnen, mental zu begleiten. Telefon, Internet und Skype sind für uns dabei wesentliche Werkzeuge", schildert die Mentaltrainerin.



Für alle, die sich gerne in die Literatur vertiefen möchten, hat Sophie Pusterhofer E-Books verfasst. "Das Erfolgsprogramm für Sportschützen - Mental gestärkt in die neue Saison" bietet auf 68 Seiten praxisbezogene Übungen um erfolgreich und reflektiert in eine neue Saison zu starten. Demnächst ist auch das E-Book "Einen Neubeginn erfolgreich meistern" im "Punktgenau" Shop erhältlich. Abgerundet wird das Angebot durch CDs mit maßgeschneiderten Meditationsübungen.





Mentaltraining zahlt sich aus

"Wissenschaftliche Fakten zeigen, dass Sportschützen, die ihr praktisches Training mit mentalem Training kombinieren, im Durchschnitt etwa 15% schnellere Fortschritte machen. Erlernt man neue Bewegungen und setzt dabei zusätzlich auf Mentaltraining, kann man seine Leistungen innerhalb einer Woche um 200% steigern. Es spricht also vieles dafür, nicht nur auf hartes Training sondern auch auf mentale Stärke zu setzen", so Sophie Pusterhofer abschließend.









