Programmänderungen im Ersten anlässlich des Todes von Fidel Castro

(ots) - Anlässlich des Todes von Fidel Castro ändert Das

Erste sein Programm: Heute um 16:30 Uhr wird ein 30-minütiger Nachruf

vom SWR ausgestrahlt und die "Tagesthemen" um 23:30 Uhr werden um

fünf Minuten verlängert.



26. November 2016, 16.:30 Uhr



Weltspiegel extra: Fidel Castro - Tod eines Revolutionärs Ein Film

von Peter Sonnenberg



Als Revolutionär bewundert, als Diktator gefürchtet. Fidel Castro

hat, nicht nur in Kuba, Generationen bewegt. Ende der fünfziger

Jahre führte er den Guerillakrieg gegen den damaligen Diktator

Batista an. 1959 zogen die Rebellen in Havanna ein, die kubanische

Revolution hatte gesiegt, der Mythos Fidel war geboren.



Kommunistische Verstaatlichung, Landreform, Revolutionsexport,

Castro steht für den Konfrontationskurs zu den USA. Der in die

Kubakrise führte. US-Präsident Kennedy verhinderte 1962 die

Stationierung sowjetischer Nuklearraketen auf Kuba.



Das von den Vereinigten Staaten verhängte Wirtschaftsembargo

machte Castros Kuba immer mehr zum Verbündeten Moskaus. Doch das

änderte sich mit dem Ende des Kalten Krieges. Der sowjetische

Präsident Gorbatschow strich die finanzielle Unterstützung für Kuba.

Die Folge war eine katastrophale Versorgungslage, Unruhen und

Massenflucht. Bis heute werden in Kuba oppositionelle Stimmen

gewaltsam unterdrückt.



Fidel Castro mischte sich immer in die Politik ein, auch als er

die Macht bereits an seinen Bruder übergeben hatte. Er mahnte zur

Vorsicht als dieser die Annäherung zu den USA suchte.



Sein Auftritt beim kommunistischen Parteitag 2016 erschien wie ein

Abschied: "Bald wird meine Zeit abgelaufen sein, so wie es uns alle

irgendwann ereilt. Aber die Ideen der kubanischen Kommunisten werden

bleiben."







