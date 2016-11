Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam für ein erfolgreiches Ruhrgebiet (FOTO)

- Initiativkreis Ruhr und Universitätsallianz Ruhr schließen

Kooperationsvereinbarung

- Unternehmensbündnis nimmt die Universitäten Bochum, Dortmund und

Duisburg-Essen in seinen Kreis auf

- Moderator Bernd Tönjes: Von diesem engen Schulterschluss

profitiert die gesamte Region



Der Initiativkreis Ruhr und die drei großen Universitäten im

Ruhrgebiet bauen ihre Zusammenarbeit deutlich aus: "Wirtschaft und

Wissenschaft gemeinsam für ein erfolgreiches Ruhrgebiet" ist der

Titel einer Kooperationsvereinbarung, die der Initiativkreis Ruhr und

die drei Universitäten der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) am

heutigen Samstag, 26. November, bei der Vollversammlung des

Initiativkreises in Essen geschlossen haben. Zudem beschloss die

Vollversammlung, die Ruhr-Universität Bochum, die Technische

Universität Dortmund und die Universität Duisburg-Essen in ihren

Kreis aufzunehmen.



Prof. Dr. Axel Schölmerich, Rektor der Ruhr-Universität Bochum,

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Gather, Rektorin der Technischen

Universität Dortmund, und Professor Dr. Ulrich Radtke, Rektor der

Universität Duisburg-Essen, sind damit neue Persönliche Mitglieder im

Initiativkreis Ruhr. Insgesamt sind nun 74 Unternehmen und

Institutionen im Initiativkreis Ruhr vertreten - so viele wie noch

nie in der Geschichte des 1989 gegründeten Zusammenschlusses.



"Den Akteuren im Ruhrgebiet wird häufig eine mangelnde

Bereitschaft zur Zusammenarbeit unterstellt", sagt Bernd Tönjes,

Moderator des Initiativkreises Ruhr. "Insbesondere auf dem Feld der

Bildung wird immer wieder die Forderung nach einer stärkeren

Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft laut. Umso mehr freue ich

mich, dass der Initiativkreis Ruhr und die Universitätsallianz Ruhr

einen engen Schulterschluss vollziehen. Er ist Beleg dafür, dass

Wirtschaft und Wissenschaft eben nicht dem Denken in Kirch- und



Elfenbeintürmen unterliegen."



"Durch Kooperationen wie das Programm RuhrFellows haben die UA

Ruhr und der Initiativkreis Ruhr in der Vergangenheit bereits

bewiesen, dass Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam das Profil des

Ruhrgebiets erfolgreich stärken können", erklären Professorin Gather

sowie die Professoren Radtke und Schölmerich. "Wir wollen die

Synergien nun ausweiten, sodass auch Gründerinnen und Gründer sowie

Absolventinnen und Absolventen von der gebündelten Expertise

profitieren."



"Der Beitritt der Ruhrgebietsuniversitäten zum stärksten

regionalen Wirtschaftsbündnis in Deutschland ist mehr als ein

symbolischer Schritt", betont Tönjes, der auch Vorstandsvorsitzender

der RAG Aktiengesellschaft ist. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass

aus diesem intensiven Austausch gute Ideen, neue Impulse und konkrete

Projekte entstehen, von denen Wirtschaft, Wissenschaft und damit die

gesamte Region profitieren."



Zusätzlich zu bestehenden Kooperationen - etwa im internationalen

Stipendienprogramm RuhrFellows oder bei der Förderung von jungen

Menschen im Rahmen der TalentTage Ruhr - vereinbaren Initiativkreis

und Universitätsallianz, die Vernetzung zwischen Wirtschaft und

Wissenschaft mit weiteren gemeinsamen Aktivitäten und Projekten zu

forcieren. Dazu bauen sie die Zusammenarbeit in drei zentralen

Handlungsfeldern aus:



1. Intensivierung des Knowhow- und Technologietransfers zwischen

Wirtschaft und Wissenschaft über hochkarätige Dialogformate: Im

Rahmen eines "CEO-Dialogs" sollen regelmäßige Vortragsserien

namhafter Unternehmensvertreterinnen und vertreter an den Fakultäten

der Universitäten den Wissensaustausch intensivieren.



2. Ausbau sowie Förderung wissens- und technologiebasierter

Gründungen: In branchenspezifischen Ideenlaboren werden Studierende

sowie Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten und der

Initiativkreis-Unternehmen in produktiver Werkstatt-Atmosphäre über

Ideen und Bedarf für erfolgversprechende Innovationen diskutieren.

Darüber hinaus wollen die Partner eine Plattform für den Dialog von

Professorinnen und Professoren sowie Wirtschaftsvertreterinnen und

-vertretern etablieren. Dabei sollen unter anderem konvergierende

Forschungsinteressen, Innovationspotenziale oder Gründungsideen

diskutiert und im Idealfall in konkrete Projekte umgesetzt werden.



3. Austausch zwischen jungen Führungskräften der Wirtschaft sowie

jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Programm der

Global Young Faculty: In der Global Young Faculty, einem gemeinsamen

Programm des Mercator Research Center Ruhr, der Stiftung Mercator und

der Universitätsallianz Ruhr, treffen sich herausragende, engagierte

Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftler des Ruhrgebiets,

um gemeinsam an interdisziplinären Themen zu arbeiten. Die Global

Young Faculty wird um junge Führungskräfte aus dem Kreis der

Ruhr-Wirtschaft erweitert.



Die gesamte Kooperationsvereinbarung "Wirtschaft und Wissenschaft

gemeinsam für ein erfolgreiches Ruhrgebiet" steht zum Download unter

www.i-r.de/downloads/publikationen bereit.







