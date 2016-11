Der Tagesspiegel: DGB-Chef fordert Rentenniveau von 50 Prozent

(ots) - Berlin - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat

die Rentenpläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles grundsätzlich

begrüßt, fordert aber ein deutlich höheres Rentenniveau als die

SPD-Politikerin. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte dem in Berlin

erscheinenden Tagesspiegel (Sonntagausgabe): "Langfristig streben wir

ein gesetzliches Rentenniveau von 50 Prozent an, also oberhalb der

von Frau Nahles avisierten Ziellinie."



