Ford GT ist "Auto Bild Sportscar des Jahres": Leser küren Supersportler in seiner Klasse zum Importsieger (FOTO)

- Bei der Leserwahl des Fachmagazins erobert der Ford GT mit 15,83

Prozent der Stimmen Platz eins in der Importwertung der

Kategorie "Supersportwagen Serie"



- Zur Wahl standen insgesamt 142 Fahrzeuge in 15 Kategorien aus

Tests und Fahrberichten der vergangenen zwölf Monate



- Rennversion des Ford GT erobert nach dem Klassensieg in Le Mans

auch den Vize-Weltmeistertitel in der GTE Pro-Wertung der FIA

Langstrecken-Weltmeisterschaft



- Ford Performance wird den Supersportwagen dank großer Nachfrage

zwei weitere Jahre produzieren - damit verlängert sich die

Gesamtherstellungsdauer auf vier Jahre



Der Ford GT ist "Auto Bild Sportscar des Jahres". Die Leser des

gleichnamigen Fachmagazins wählten ihn mit 15,83 Prozent der

abgegebenen Stimmen zum Importsieger in der Kategorie

"Supersportwagen Serie". Dabei setzte sich der 441 kW (600 PS)*

starke Ford GT gegen zahlreiche namhafte Konkurrenten durch.



Die Auszeichnung "Auto Bild Sportscar des Jahres" wurde in diesem

Jahr bereits zum 15. Mal verliehen. Die Leserinnen und Leser des

monatlich erscheinenden Magazins nahmen an der Online-Abstimmung teil

und kürten in 15 Kategorien ihre persönlichen Favoriten. Dabei

standen insgesamt 142 Fahrzeuge aus Tests und Fahrberichten der

vergangenen zwölf Monate zur Wahl.



Wolfgang Kopplin, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der

Ford-Werke GmbH, nahm die begehrte Trophäe im Rahmen der Auto Bild

Sportscar Race Night auf der Essen Motor Show von Redaktionsleiter

Ben Arnold entgegen. "Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis

und es erfüllt uns natürlich auch mit Stolz, dass so viele Leserinnen

und Leser für den Ford GT votiert haben", betonte Kopplin. "Seine

Leistungsfähigkeit stellt er längst auf der Rennstrecke unter Beweis:

Der Le Mans-Klassensieg im Juni und der Gewinn des



Vize-Weltmeistertitels in der GTE Pro-Kategorie der FIA

Langstrecken-Weltmeisterschaft belegen dies eindrucksvoll."



Technologisches Leuchtturm-Projekt mit Rennsport-DNA



Der Ford GT markiert die aktuelle Spitze des

High-Performance-Modellprogramms von Ford. Dank seiner aerodynamisch

ausgefeilten Kohlefaser-Karosserie, dem hocheffizienten

EcoBoost-Bi-Turbo mit sechs Zylindern und konsequentem Leichtbau

wartet der Supersportler mit einem Leistungsgewicht auf, das zu den

besten aller Serienfahrzeuge zählt. Von den zahlreichen

fortschrittlichen Technologielösungen des Ford GT werden in Zukunft

auch viele andere Baureihen der Marke profitieren. Sein Motor ist das

bisher kraftvollste EcoBoost-Serienaggregat überhaupt, dennoch

zeichnet er sich durch einen bemerkenswert geringen

Kraftstoffverbrauch aus. Die Kraftübertragung an die Hinterräder

übernimmt ein siebengängiges Ford PowerShift-Doppelkupplungsgetriebe.

Überdies kommen hochmoderne, besonders leichte Verbundwerkstoffe zum

Einsatz. So besteht zum Beispiel die Sicherheitszelle ebenso wie die

Karosserie aus Kohlefaser, die vorderen und hinteren Rahmenstrukturen

werden aus Aluminium gefertigt.



Das Tropfendesign des Ford GT verringert den Luftwiderstand und

generiert mit aktiven Luftleitelementen bei hohen Geschwindigkeiten

aerodynamischen Abtrieb. Mit sogenannten Pushrod-Aufhängungen,

Schubstreben und aktivem Stabilisator sowie Karbon-Keramik-Bremsen

spiegelt das höhenverstellbare Fahrwerk den jüngsten Stand der

Rennsport-Technologie wieder.



Der in limitierter Stückzahl produzierte neue Ford GT wird

weltweit angeboten, soll aber eines der exklusivsten Modelle der

Marke bleiben. Aufgrund der großen Nachfrage wird Ford die Produktion

des High-Performance-Sportwagens um zwei weitere Jahre verlängern.

Interessenten, die sich bereits für den Kauf eines Ford GT beworben

haben, werden rechtzeitig benachrichtigt und müssen ihre bestehende

Anfrage beim Start der nächsten Bewerbungsphase im Jahr 2018

lediglich aktualisieren.



* Kraftstoffverbrauch des Ford GT in l/100 km: 15,0 (innerorts),

6,6 (außerorts), 9,7 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 25

g/km. CO2-Effizienzklasse: D.



1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen

Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der

jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich

nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des

Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den

verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und

die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern

werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich

verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen

Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen

neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer

Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen

und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere

Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.







