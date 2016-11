Event-News.Info informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Events!

Die Homepage Event-News.Info informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Events!

(firmenpresse) - Unter (Marketing-)Events versteht man geplante Ereignisse in Form von Veranstaltungen und Aktionen, die den Adressaten unternehmens- und produktbezogene Kommunikationsinhalte erlebnisorientiert vermitteln sollen.



Eventmarketing (auch Event-Marketing, Live-Kommunikation, Live-Marketing) bezeichnet dementsprechend die zielgerichtete und systematische Planung von Veranstaltungen (Messen, Konferenzen, Verkaufspräsentationen, Investoren-Versammlungen, Pressekonferenzen, Sport- und Kulturveranstaltungen) als absatzpolitisches Instrument oder image- und meinungsbildungsfördernde Maßnahmen



Neben Marketing-Instrumenten werden Techniken der Inszenierung auch aus anderen Bereichen (Show, Theater, Performance) angewandt.



Web-Link zum Ticket-Portal Event-News.Info: http://www.event-news.info



Unter Marketing-Events versteht man somit geplante Ereignisse in Form von Veranstaltungen und Aktionen, die den Adressaten unternehmens- und produktbezogene Kommunikationsinhalte erlebnisorientiert vermitteln sollen.



Eventmarketing ist heute ein gleichberechtigtes Mittel im Marketing-Mix von Unternehmen. Es stellt heute, anders als noch in den 1990er Jahren, einen sehr wichtigen Bestandteil der Kommunikationsmaßnahmen dar.



Besonders in den letzten 10 Jahren, in denen die Nähe zum Kunden immer wichtiger wurde, um im Wettbewerb zu bestehen, haben sich Marketing-Events in Charakter und Auftreten eine Eigenständigkeit geschaffen, die ihnen eine beinahe gleichwertige Position zur klassischen Kommunikation einbrachte.



Web-Link zu den Ticket-News & -Infos: http://www.event-news.info/modules.php?name=Online-News



In Deutschland gibt es an verschiedenen Hochschulen Bachelor- und Master-Studiengänge für Medien-, Sport- und Eventmanagement.



Als Ausbildungsweg steht in Deutschland eine Lehre zum/-r "Veranstaltungskaufmann/-frau (IHK)" in Event- und Werbeagenturen, Veranstaltungsbüros oder Marketingabteilungen offen.





Viele aktive Eventmanager sind mit einer anderen kaufmännischen Ausbildung in die Branche eingestiegen und haben sich das Fachwissen über viele Jahre Berufserfahrung angeeignet - sie können nachträglich die Prüfung zum/-r "Veranstaltungsfachfrau/-mann (IHK)" oder zum Weiterbildungsabschluss "Veranstaltungsfachwirt/-in (IHK)" ablegen.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Event-News.Info, Events, Tickets, Eventmarketing, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Eventmarketing bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Eventmarketing) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eventmarketing&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 26. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.event-news.info



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Eventmarketing bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Eventmarketing) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eventmarketing&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Eventmarketing aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.11.2016 - 19:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1429366

Anzahl Zeichen: 3584

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.